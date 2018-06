Atay Uslu’nun seçim çalışmaları

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Milletvekili Adayı Canbey Çetin, Muratpaşa ilçe Başkanı Alpaslan Belin ve teşkilat üyeleri ile birlikte sırasıyla Şehir Plancıları Odası, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Mimarlar Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odalarını ziyaret etti.

“Milletin sesiyiz”

Oda başkanları ve üyeleriyle sohbet eden Atay Uslu, sivil toplum kuruluşları ile yakın çalıştıklarını, her zaman fikir, teklif ve önerileri aldıklarını, çözümler için beraber hareket ettiklerini ifade etti. Atay Uslu, "AK Parti milletvekilleri olarak vekaleti milletin iradesi doğrultusunda kullanıyoruz. Milletimiz bize her seferinde daha çok güveniyor. Yıllarca bu ülkede siyaset düşüncesini millete empoze etmek için bir araç olarak kullanıldı. AK Parti bu paradigmayı değiştirdi. Artık biz siyaset ile milletin isteğini, iradesini ve sesini iktidara taşıyoruz."

“24 Haziran şahlanışımızın miladı olacak”

Oda ziyaretlerinin ardından Muratpaşa İlçe Teşkilatında seçim çalışmaları hakkında toplantı yaparak teşkilat üyeleri ile istişare eden Milletvekili adayı Atay Uslu, toplantıdan sonra sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği iftar programına katıldı.

Antalya Milletvekili Atay Uslu, “24 Haziran seçimlerine giderken Türkiye’nin önünü tıkamak için her türlü operasyonu yapıyorlar. Yalan haberler, iftiralar, ekonomik saldırılar dahil her türlü saldırıyı gerçekleştiriyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Biz milletimizin desteğiyle her türlü saldırının karşısında dik durmaya bildik. Biz milletçe bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça bizi asla yıkamayacaklar, durduramayacaklar. 24 Haziran seçimleri Türkiye’nin tarihindeki en önemli seçimlerden bir tanesidir. Milletimiz Cumhuriyetin kurulması ile önemli bir karar verdi, çok partili hayata geçiş ile önemli bir karar verdi, ardından AK Parti’nin kuruluşu ile önemli bir karar verdi, 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında göğsünü siper ederek yeni bir dönemi başlattı. Şimdi 24 Haziran seçimlerinde Türkiye önemli bir karar verecek ve inşallah bundan sonra şahlanışa geçecek. Yola devam kararı ile beraber hedefimiz ileri, daha ileri olacak. Daha çok yatırım, daha güçlü Türkiye olacak. Yaparsa yine AK Parti yapar. Vakit hizmet Vaktidir. Vakit Türkiye Vaktidir.”