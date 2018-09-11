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Atay Uslu'ya yeni bir görev

Antalya Milletvekili Atay Uslu AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı olarak atandı.


Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru ile Adalet ve Kalkınma Partisi İnsan Hakları Başkan Yardımcısı olarak atandı.


Genel Merkez Başkan Yardımcılığı ataması yanı sıra; TBMM Akdeniz Ülkeleri Parlamenterler Asamblesi Başkanı seçilen Atay Uslu'nun TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve TBMM İçişleri Komisyon üyelikleri devam ediyor.


TBMM'nin Uluslararası Komisyonlarından olan Akdeniz Parlementerler Asamblesi Başkanı Atay Uslu, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun Genel Merkezde bu görevlendirme ile göç, göçmen, sığınma, uluslararası koruma ve iltica konusunda çalışacağı öğrenildi.

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