Ata'ya saygı yürüyüşüne Zeybek oynayan kadınlar damga vurdu

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılında "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte üzerinde ‘Atatürk'ün' resminin yer aldığı 200 metrelik bayrak taşındı. Yürüyüşün varış noktasında ise gelenleri Zeybek oynayan 25 kadın karşıladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılı nedeniyle Muratpaşa Belediyesince Kent Meydanı'nda başlayıp, Erdal İnönü Parkı'nda sona eren 4 kilometrelik, “Ata'ya Saygı Yürüyüşü” düzenlendi. Meydandaki anma törenin ardından binlerce kişi ellerinde Türk ve Atatürk bayrağı ile yürüyüşe geçti. Yürüyüşün en önünde yer alan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve protokol üyeleri 200 metrelik Atatürk bayrağı taşıdı. Yaklaşık 1 saatte Erdal İnönü Parkı'na ulaşan Başkan Uysal ve protokol, kadınların Zeybek gösterisi ile karşılandı. Mavi Akdeniz Su Sporları Kulübü denizde Türk bayrağı açtı. Ayrıca Kaleiçi'nden müşterisiz şekilde hareket eden yaklaşık 20 tekne ve yat, açtıkları dev Türk bayrağı ile anma etkinliklerine denizden destek verdi.

"Geleneksel hale gelecek"

Burada konuşan Başkan Uysal, Atatürk için düzenlenen tüm anma ve kutlamaların bir takım değerlere sahip çıkılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Her 10 Kasım'da Atatürk'ü rahmet ve saygıyla andıklarını kaydeden Uysal, "Ama anma törenleri kısa sürüyor. Saat 09.05 geçe başlıyor ve bitiyor. Biz bunu başka etkinliklerle geliştirmek istedik. Bu kapsamda etkinliklerimize koşu ve yürüyüşü ekledik. Belediye olarak düzenlediğimiz, Ata'ya Saygı Yürüyüşünü her yıl düzenleyeceğiz. Atatürk'ün 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünden de yola çıkmış olduk. Bütün milli bayramları, anmaları özel ve önemli günlerimizi giderek katlanan geniş insan topluluklarıyla daha güçlü şekilde büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Türk Hava Kurumu tarafından planörle gökyüzünde de 'Atatürk' fotoğrafı taşındı.

Öte yandan etkinlik havadan da görüntülendi.