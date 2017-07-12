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12 Temmuz 2017 15:28

ATB üyeleri URGE projesiyle yurtdışına açılacak

Antalya Ticaret Borsası(ATB), ihracat potansiyeli bulunan üyelerini uluslararası pazarlara açmak için Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesini hayata geçiriyor.

ATB üyeleri URGE projesiyle yurtdışına açılacak

12 Temmuz 2017 15:28


ATB, ihracat potansiyeli bulunan üyelerini uluslararası pazarlara açmak için URGE projesini hayata geçiriyor. ATB “Antalya İli Geleneksel ve Yöresel Tarım Ürünleri Tıbbi Aromatik Bitkiler, Uçucu Yağlar, Reçel, Pekmez, Baharat ve Zeytin-Zeytinyağı İhracatının Geliştirilmesi Projesi” Borsa toplantı salonunda üyelere tanıtılırken, ihtiyaç analiz çalışmasına başlandı. ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya ili Geleneksel ve Yöresel Tarım Ürünleri İhracatının Geliştirilmesi Projesi’nin ATB 7. Meslek Komitesinin talebi üzerine başlatıldığını kaydetti. Yürütülen proje ile ATB üyelerinin yurtdışı bağlantılarının sağlanarak ihracat potansiyelinin artırmayı hedeflediklerini anlatan Çandır, “Hedef daha çok üretim daha çok ihracat” dedi. Çandır, 3 yıl sürecek proje kapsamında verilecek eğitimlerle firmaların altyapılarının da güçlendirileceğini söyledi.



YÖREX katkı sağlayacak


Proje ile Antalya’nın yöresel ve geleneksel tarım ürünleri kümesinin geliştirilmesini hedeflediklerini anlatan ATB Başkanı Ali Çandır, bu yıl 13-17 Eylül tarihlerinde yapılacak Yöresel Ürünler Fuarı’nın projeye büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Çandır, tıbbi aromatik bitkiler, uçucu yağlar, reçel, pekmez, baharat ve zeytin-zeytinyağı gibi yöresel ürünleri yerelden uluslararası alana taşımayı hedeflediklerini kaydetti.


Tarım Konseyi Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Gonca Ertok, katılımcılara URGE Projesi’yle ilgili üyeleri bilgilendirdi.




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