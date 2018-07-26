ATB’den üyelerine yapılandırma çağrısı

Çandır, yapılandırma için son başvuru tarihinin 31 Temmuz olduğunu hatırlattı.

ATB Başkanı Ali Çandır, gelir vergisinden, kurumlar vergisine, KDV, ÖTV gibi tüm vergilerin yapılandırma kapsamında olduğunu kaydetti. Çandır, yapılandırma kanunuyla, vatandaşın kamuya olan borç yükünün azalacağını, yapılandırılan borcun peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacağını, vergi ihtilaflarının sonlandırılacağını belirtirken, devam eden vergi incelemeleri için de Kanundan yararlanılabileceğine dikkat çekti. Vergi borcu nedeniyle dava aşamasında olan mükellefin davalarından vazgeçmeleri durumunda indirimli olarak ceza alınmadan borçlarını ödeme imkanı bulacağını belirten Çandır, vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gidilmeksizin ödenmesi halinde indirimli ve cezasız şekilde ödeme imkanı bulunduğunu anımsattı.

“Fırsatı değerlendirin”

Yapılandırma Kanununun kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiğini vurgulayan Çandır, borcunu yapılandırmak isteyen üyelerin 31 Temmuz tarihine kadar mutlaka başvuruda bulunması gerektiğini söyledi. Çandır, “Kamuya borcu olan üyelerimiz için bu Kanun bir fırsat. Borçlu mükellefler kamuya olan borçlarını Kanunun sunduğu imkanlardan yararlanarak yapılandırırsa ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilir” dedi.

Uzun’a teşekkür

Ali Çandır, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen toplantıda iş dünyasının Kanun hakkında ayrıntılı şekilde bilgilendirildiğini kaydetti. Çandır, Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun’a yapılandırma kanunundan yararlanacak borçlu mükellef sayısını artırmak için yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

ATB Başkanı Çandır, başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi www.gib.gov.tr üzerinden, bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla, e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden yapılabileceğini belirtti.