Ateşli Silahlar Türkiye şampiyonasına Antalya imzası

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonu Olan Antalya Polis Spor Gücü sporcusu Nilay AK'ı plaket ve yarım altınla ödüllendirdi.

05-07 Ekim 2018 tarihleri arasında Mersin'in Erdemli İlçesinde düzenlen “Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası”nde finalde Büyük Bayanlar Kategorisinde 7 sporcuyu eleyerek şampiyon olan Nilay Ak, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet murat Ulucan'ı makamında ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Ulucan Antrenörü ve babası Halil Ak ile birlikte Ulucan'ın misafiri olan Nilay Ak,'ın başarısının kendilerini gururlandırdığını belirterek " Spor sadece bedensel sağlığımızı değil aynı zamanda ruhsal sağlığımızı da geliştiren, bizleri zararlı alışkanlıklardan uzaklaştıran önemli bir aktivitedir. Bu yüzden gençlerimizin spora yönelmesinin çok önemli, ayrıca sporda gençlerimizin elde etmiş olduğu başarılardan gurur duyuyoruz. Daha öncede birçok turnuvada madalya kazanarak derece elde eden Antalya Polis Spor Gücü Sporcusu Nilay AK' ı ve antrenörü olan babası Halil AK'ı tebrik ediyorum. Kendisini dünya şampiyonalarında da görmek istiyoruz" dedi. İl Emniyet Müdürü Ulucan Nilay Ak'ı plaket ve yarım altın ile ödüllendirdi.