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10 Mayıs 2018 15:15

Atık Pil Toplama Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Alanya Belediyesi ve TAB Derneği işbirliğinde 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında okullar arasında düzenlenen “Atık Pil Toplama Yarışması”nda katılan 124 okul 2 bin 505 kilogram atık pil topladı.

Atık Pil Toplama Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

10 Mayıs 2018 15:15


Atık pilleri düzenli şekilde toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, okullarda çevre bilincini aşılamak ve ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak hedefiyle Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen “Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” sonuçları 9. Alanya Çevre Festivali kapsamında açıklandı.



En çok atık pil toplayan okul Alanya’dan


Türkiye’nin 81 ilinde yaygın olarak TAB Derneği tarafından bu yıl 4. yılı gerçekleştirilen yarışmada Türkiye genelinde rekor kıran okul Alanya’dan 694 kilogram atık pil ile Cikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokulu oldu. Yapılan yarışmada Cikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokulu 694 kilogram atık pil ile birinci, Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu 409 kilogram atık pil ile ikinci ve Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 168,20 kilogram atık pil ile üçüncü olmaya hak kazandı. Ödül sahibi okullara, birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye projeksiyon ve üçüncüye çok fonksiyonlu yazıcı hediye edildi. Dereceye girenler ödüllerini Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp’in elinden aldı.




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