Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kansere erken teşhis

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kızıltoprak Mahallesi'nde kazandırdığı Şehit Doktor Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, , Türkiye'de en sık görülen 3 kanser türü olan meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri erken teşhis ediliyor.

Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak amacıyla kurulan Şehit Doktor Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi'nin, bünyesinde barındırdığı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile, Türkiye'de en sık görülen 3 kanser türü olan meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri erken teşhis ediliyor.

Erken teşhis hayat kurtarıyor

KETEM'de uluslararası standartlarda uygulanan tamamen ücretsiz testlerle kanser riski tespit edilebiliyor. Meme kanseri için 40-69 yaş aralığındaki kadınlar, rahim ağzı kanseri taraması için 30-65 yaş aralığındaki kadınlar, kolon kanseri için ise 50-70 yaş aralığındaki tüm kadın ve erkekler kanser tetkiklerini Sağlıklı Hayat Merkezi'ne bağlı KETEM birimi içerisinde yaptırabiliyor. KETEM doktorları, belirtilen yaş aralığındaki tüm kadın ve erkeklerin herhangi bir rahatsızlığı olmasa dahi muayene ve testlerini yaptırmalarına vurgu yaparken, erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekti.

Eğitimler de veriliyor

Ayrıca, özellikle meme kanseri konusunda kadınları bilgilendirici eğitimler verilerek kendi kendilerini muayene etmeleri sağlanıyor. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde verilen eğitimlerin yanı sıra lise ve dengi okullarda, kurs merkezlerinde ve yüksekokullarda da uzman doktorlar tarafından kadınlara eğitim verilerek, bilinçlenmeleri sağlanıyor.

Diğer şehirler Antalya'yı örnek alıyor

Sağlık Bakanlığı, bütüncül bir hizmet sunan ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabildiği Sağlıklı Hayat Merkezleri projesini Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Şehit Doktor Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi de diğer şehirlere de örnek oluyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen yetkililer, Antalya'daki merkezi model alarak kendi şehirlerine taşıyor.