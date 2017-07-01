Serik’in Belek Turizm Bölgesi’nde düzenlenen ATP Dünya Turu’nun yeni turnuvası Antalya Open’da kortun birisine adı verilen Bayanlar Tenis Milli Takım Antrenörü Alaaddin Karagöz, ilk kez düzenlenen turnuvada bulunmaktan memnun olduğunu söyledi.

Karagöz, “FED Cup (Federasyon Kupası) takım kaptanıyım milli takımda. Milli takımda yaklaşık 15 sene oyunculuk yaptım sonrasında yaş itibariyle kariyeri mi sona erdi antrenörlüğe başladım. Beş yıldır da bayan tenis milli takım antrenörlüğü yapıyorum. Burada bulunmak güzel bir şey. Anlamlı bir gün benim için. Adıma kort yapmışlar. Benim adıma çok büyük sürpriz oldu benim için. Tabii ki onur verici bir şey. Ülkemizde ilk defa çim kortta turnuva düzenlenmesi ülkemiz sporu ülke tenisi adına son derece anlamlı böyle bir sevgi seviyede çim kort olarak turnuvamız yoktu. Ben oyunculuktan gelmeyeyim yenilikleri ilkleri gördük. Tabii ki duygulanıyorum bazen gözyaşı döküyorum” dedi.

Türk oyunculardan isteklerini ve hedefini anlatan Karagöz, “Oyunculardan şunu istiyorum; bu imkanların kıymetini bilsinler biraz daha kendilerini geliştirirsin ders profesyonellik gerekiyor bunu çok göremiyorum maalesef ve çok oyuncumuz dünya sıralamasında yer alıyor fakat şu anda hep senin kafa yapsın aynı olmadığını görüyorum yani bir yola baş koymuş gibi gözükse maalesef özel zevkleri egoları ön plana çıkabiliyor kendilerine zarar veriyorlar. Kafa yapılarının geliştirmelerini istiyorum. Bekliyorum tabii ki bizim tenisçilerimiz çok daha iyi yerlere gelmeleri gerekiyor ve buna inanıyorum daha da iyi yerlere gelebilirler. Bayan milli takım antrenörü olarak bu sene başladığımız FED Cup gelişim kampları olarak milli takımı oyuncu yetiştirmek. Daha yukarılara dünya sıralamasına oyuncu yetiştirmek. Oyuncu hazırlamak. Tabii ki çok fazla beraber olmadığımız için eksikler oluyor dünya çapında oyuncu yetiştirebilir tek katkısı alabilirsek turnuva son derece başarılı. Sıcaklar konuşuldu ancak başka ülkelerde de sıcaklar var. Oralarda da belli dereceleri geçince ara veriliyor. Havaların sıcak olması turnuvanın buralarda yapılmasına engel değil. Son derece başarılı Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Karagöz çim kortta servis atışı yaparak eski oyunculuk günlerini hatırladı.