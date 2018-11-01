Geleneksel Ödül Töreni'nde Antalya ekonomisinin 'en'leri ödüllendirildi.

ATSO 50. Geleneksel Ödül Töreni'nde 2017 yılının döviz kazandırıcı hizmetleri (seyahat acentaları, konaklama tesisleri, ihracat döviz geliri, tarım ihracatı geliri) ve Türkiye'nin ilk 500 ile ikinci 500 dev sanayi kuruluşları arasında yer alan Antalya firmaları, inovasyon ödülleri olmak üzere Antalya ekonomisinin 'en'leri durumundaki firma ve kişiler ödüllendirildi. Törende konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya'nın farklı farklı siyasi görüşler olsa da hepsinin ‘Antalya' deyince bir araya geldiğinin altını çizdi.

"Çalışan sayısında Antalya bir numara"

Türkiye ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, “Ekonomide çeşitli sıkıntılar var. Benim gibi insanlara da moral lazım. Antalya'nın resmi rakamlara baktığımız zaman açılan şirket sayısındaki artış ülke genelinde yüzde 5, Antalya'da yüzde 11. Bazı sıkıntılar olsa da Antalya'da iş imkanı potansiyel var. Antalya'da kazanç var ki iş yeri açılıyor. Türkiye'de sigortalı çalışanın artış sayısı yüzde 3, Antalya'da yüzde 8 olmuş. Çalışan sayısı artışı itibarıyla Türkiye'nin bir numarası Antalya'dır. Kurumlar vergisi artış ülke geneli yüzde 6, Antalya'da yüzde 8. Türkiye'de ihracat artışı yüzde 5, Antalya'da yüzde 14. Bu rakamlara bakarak moral bulmamak imkansız” dedi.

"Marka şehir"

Hisarcıklıoğlu, Antalya gelen turist açısından Avrupa'nın 4'üncüsü dünyanın 11. sırada olduğunu kaydetti. Antalya'nın yat, seracılık, sebze,çiçek, üretiminde lider olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Antalya büyüdüğünde Türkiye büyüyor. Antalya sıkıntı yaşarsa o zaman Türkiye'de sıkıntı yaşıyor. Antalya'ya özel ihtimam göstermeliyiz. Şehirleri marka yapan dünyada öne çıkartan vizyonlardır. Hepimiz aynı hedefe doğru ateş edersek hedefi vurabiliriz. Her yörenin bir peyniri var ama markamız yok. Markalaşmak için YÖREX buna öncülük ediyor” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, gündeme getirdikleri konularla ilgili, “İstihdam alanında; asgari ücret desteği, SGK prim ertelemesi, kısa çalışma ödeneğinin aktifleştirilmesi, istihdam koruma teşviki. Finansman alanında; kredi yapılandırılması, KOBİ kredileri, Nefes kredisindeki sıkıntılar, komisyon ve işlem ücretleri, Eximbank'tan talepler.Bu talepleri hükümetimize, bakanlarımıza ilettik” dedi.

"Borcuna karga"

“1985 KDV Kanunun çıktığı yıl. Bizim 1985'ten bu yana özel sektör olarak birikmiş KDV alacaklarımız var devletten” diyen Hisarcıklıoğlu, “Devlet alacağına şahin, borcuna karga. Bizim devlete bir kuruş borcumuz olsa bir sat geciktirsek hem ceza hem faiz ödüyoruz. 1985'ten bu tarafa KDV alacağımızı ödemiyor. Rakam ne 160 milyar TL. Bu KDV alacağımızı kamuya borcumuzu, onu hiç olmazsa oraya sayında devlete 160 milyar TL'nin piyasalara girdiğini düşünün, ekonominin nasıl canlanacağını düşünün.Oda olmazsa bankalara teminat olarak verebilme şansı bize tanınsın” dedi.

"İş Yapma Kolaylığı Endeksi"

Türkiye'nin dünyada iş yapma kolaylığı endeksinde 17 basamak öne çıktığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Mutfakta çalıştık. Dünya Bankası tarafından İş Yapma Kolaylığı Endeksi dün açıklandı. Türkiye tarihinde ilk defa ilk 50'nin altına indi. İş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye 60'dan, 43'üncü sıraya geldi. Bugün düne göre daha kolay iş yapma imkanına sahibiz. Önümüzdeki bürokratik engeller daha da az olacak” diye konuştu.

“Birlik ve beraberlik vurgusu

Ekonomik mücadele yarışında devletin yanlarında olmasını isteyen Hisarcıklıoğlu, “Hiçbir zaman karamsar olmadım. Son 25 seneye bakın onlarca kriz ve çalkantı yaşadık ama hepsinin üstesinden geldik. Biz bunu da aşacağız. Biz alışkınız, bizden daha alışkın kimse yok. Bu tekerlek tümsekte kalmaz. Tekrar hızlanacağız. Yeter ki birbirinizi, ötekileştirmeyin, siyasi fikrinden, etnik kökeninden, mezhebinden, farklı düşüncesinden dolayı bizden değildir demeyin. Bunu yaparsak hep birlikte kaybederiz. Hepimiz aynı düşünmek durumunda değiliz. Farklılıklarımızı konuşacağız, ortak aklı bulacağız. Bunu yaparsak biz kazanırız bunu yapmazsak biz kaybederiz. Son 3 seneye bakın en sıkıntılı anlarda yanımızda dünyadan kimse yoktu. Darbe teşebbüsünde kim vardı yanımızda kimse yoktu. Kim vardı 80 milyon sokaktaydık. Bu ruhu devam ettirmemiz gerekir. Biz birbirimizin kardeşiyiz. Birbirimizin eksiğini aramak yerine iyi tarafını ortaya çıkarmalıyız. Farklı düşünceye saygı duyacağız, kardeşliğimizi ön plana çıkaracağız. Allah birik ve beraberliğimizi muhafaza etsin” şeklinde konuştu.

"Çetin konuşma"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ise, odanın 50 yıldan bu yana ödül töreniyle Antalya ekonomisinin şampiyonlarını belirlediğinin altını çizdi. Çetin, bu yıl vergi barışı nedeniyle listeler halen açıklanamadığı için vergi ve istihdam ödüllerini veremediklerini belirterek, “Bu akşam ihracat, konaklama, seyahat acenteleri ödüllerimizi ve geçen yıl başlattığımız inovasyon ödüllerimizi veriyoruz. Her kategorideki ödül için ayrı bir tören bile yapılabilir. Çünkü bizim 45 bin üyemiz var, 45 binde ilk 3'e girmek önemli başarıdır. Ayrıca inovasyon ödüllerimizde birinci seçilmese bile dikkat çeken, başarılı çalışmalar bulunmaktadır. İlk sıralara giren şirketlerimizin Türkiye ve dünya ligine yükselmesini, markalaşmasını arzu ediyor, ödüllerimizin bu yönde teşvik edici olmasını istiyoruz” dedi.

“Türkiye ortalamasının üzerinde bir gelişme”

2015 yılının ödül töreninde konularının Rusya ambargosu olduğunu hatırlatan Çetin,“ 2016 yılında turizmde yaşadığımız krizden çıkma derdindeydik. 2017 yılı bizim toparlanma yılımızdı. 2018 yılının ise atılım yılımız olmasını bekliyorduk, fakat olumlu ve olumsuz gelişmeleri birlikte yaşadık. Turizmde son günlere kadar otellerimizde yer yoktu. Yabancı turist sayısında yüzde 28 artışla rekor kırdık. Türkiye turizminde 3. çeyrek geliri sadece yüzde 1 artarken, bizim paket tur gelirimiz yüzde 40 arttı. Bu yıl kayıtlı çalışan sayımızı yüzde 8, vergi tahsilatımızı yüzde 28 artırdık. Eylül ayında yabancılara bin 38 konut satışı gerçekleştirdik. Türkiye ortalamasının üzerinde bir gelişme kaydettiğimizi bu veriler göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

“Dövizin etkisi”

Döviz şokunun Antalya ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Davut Çetin, “Maliyet artışı, faiz artışı, piyasada durgunluk finansman dengelerini bozdu. Son dönemde Konkordato ilanları Antalya'da da başlamıştır. Durgunluk nedeniyle inşaat sektörümüzde yatırımlar çok azaldı. Tarımda maliyet yüksekliği ve finansman sorunları yanında domates güvesi gibi sorunlar yaşadık. Maliyetlerini fiyata yansıtamayan sektörlerimiz de sıkıntı yaşamaktadır. Bu sorunlar turizmde elde ettiğimiz rekorun etkisini zayıflatmıştır” dedi.

“ÖTV ve KDV indirimlerinin sektörün canlanmasına katkı yapacak”

ÖTV ve KDV indirimlerinin sektörün canlanmasına katkı yapacağını vurgulayan Çetin, “Dünyada dijital ekonomi hızla ilerlemektedir. 5G teknolojisi çok daha hızlı bir dünya anlamına gelmektedir. 4G teknolojisinde 8 dakika gerektiren bir veri aktarımını 5G teknolojisi birkaç saniyede yapmaktadır. Bu değişime hazırlanmak için bütün sistemimizi çağın gereklerine uygun olarak güçlendirmeliyiz” diye konuştu.

Vergi reformu yaparak kayıt dışılığın azaltılması gerektiğini söyleyen Çetin, tarımda ve ticarette verimliliği artırılması gerektiğini kaydetti.

“Taklit marka ticaretinden kaçınmalıyız”

Antalya ekonomisinde turizmde ve tarımda tek ürüne bağlı kalınmaması gerektiğini kaydeden Davut Çetin, “İhracatçı işletme sayımız halen bin civarındadır, bu sayıyı artırmalıyız. Hammadde veya işlenmemiş mal ihraç eden bir il olarak kalmamalıyız. Yıllık patent tescili sayımız 20 civarındadır ve Antalya için yeterli bir sayı değildir. Artık bütün kentlerin yapay zeka, biyoteknoloji, robotik gibi teknolojilerde ilerlemesi gereklidir. Antalya olarak bu konularda ar-ge ve inovasyon ağları kurmalıyız.

Ticaret sektörümüzde kayıt dışılıktan, markasızlıktan ve taklit marka ticaretinden çıkmalıyız. Kaleiçi ve Kalekapısı'ndaki ticaret yapısını dönüştürmeliyiz. Kaleiçi'nden başlayarak markalı ve yüksek katma değerli ticarete geçmeliyiz. Tarımda modern ve akıllı seralara geçecek bir altyapı oluşturmalı ve yeni bir üretici birliği veya kooperatif modeli kurmalıyız” dedi.

“Akıllı kent”

Antalya 4.0'ın sadece ekonomiden ibaret olmadığının altını çizen Çetin, “Çünkü dijital ekonomiye geçiş, akıllı kent ve akıllı toplum olmadan başarılamaz. Kent konseyi ve STK'larla daha güçlü bir yönetişim modeli kurmalıyız. Vatandaş 4.0 eğitim programlarına başlamalıyız. Bütün belediyelerimiz akıllı kent projelerini akıllı ekonomi projeleriyle birlikte düşünmelidir. İlçe belediyelerimiz marka şehir projeleriyle marka kültürüne katkı yapmalıdır. Belediyelerimizden ve emniyet müdürlüğümüzden kent disiplini konusunda daha fazla çaba bekliyoruz. Kent hukuku, trafikte saygı, yaya geçidine saygı, çevre temizliği, kent estetiği gibi konularda disiplin sağlamalıdır. Kent hukuku olmadan iş ahlakını, ticaret ahlakını koruyamayız. Akıllı kent için diğer önemli konu ulaşım ve çevredir. Metro ağı, bisiklet, elektrikli otomobil ile çevreci ulaşımı hedeflemeliyiz. Antalya'nın karbon emisyon azaltım hedefleri güçlendirilmelidir. Güneş enerjisine, akıllı ve yeşil binalara geçmeliyiz. Bu tür hedefler koyarak sanayi ve inşaat sektörümüzü canlandırabiliriz. Dijital ticaretle markalaşmayı desteklersek, üretimi teşvik eder, katma değerimizi yükseltiriz. Bu tür yeniliklerle krizleri fırsata dönüştürebiliriz” şeklinde konuştu.

“Birliktelik ve kent bilincinin önemi”

Antalya'da yaşayan herkesin Antalya'nın sahibi olma sorumluluğunu hissetmesi gerektiğinin önemli olduğunu kaydeden Çetin, şunları kaydetti:

“Bütün büyük işletmeler, zincir mağazalar, bankalar Antalya'da sosyal sorumluluk projeleriyle örnek olmalıdır. Bu konularda teşvik edici olmak için gelecek yıl sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ödülleri vermeyi düşünüyoruz. Antalya gibi dünya güzeli bir kentte yaşamak büyük bir şanstır. Bu şansın değerini bilmeliyiz. Antalya ekonomisinde yeni gelişmeler olduğunun farkında olmalıyız. Bilişim sektöründe, yazılım alanında, ar-ge ve inovasyon alanında yeni bir nesil gelmektedir. Yapay zekayı şimdiden kullanan işletmelerimiz var. Bu yıl Büyükşehir Belediyemizin Konyaaltı sahil projesi, ilçe belediyelerimizin kültür merkezi, opera salonu gibi yatırımları Antalya turizmine değer katmıştır. Antalya birlikteliğiyle sadece ekonomide değil, bilimde, kültür ve sanatta, sporda, mimaride, kent estetiğinde de ilerleyeceğimize inanıyorum. Karamsarlığa kapılmadan, sorunlarımızı dayanışmayla çözerek, ümitle, heyecanla Cumhuriyetimizin 100. Yılına el birliğiyle yürümeliyiz.”

"Yerli turistle 20 milyon"

Antalya'nın bütün turizmcilerinin, çalışanlarının ve tüm esnafın büyük bir teşekkürü hak ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Menderes Türel ise, bu yıl dışarıda gördüğü kadar yabancı turisti önceki senelerde hiç görmediğini söyledi. Turizmde yeni rekorlar göreceklerini de ifade eden Türel, “Antalya halkının ve iş insanlarının başarısıdır bu durum. Turizmdeki başarı bir sanayi fabrikasının başarısına benzemez. Fabrikada üretim yaparsınız önemlidir ama turizmde iş, dış politikanızdan başlar şehirdeki yollara kadar, oda görevlisine kadar herkesle devam eder. Halkadan birisi koptuğunda olmaz. Turizmde 13 milyon rakamı kayıtlara girmedi ama yakında girecek. Antalya New York'la yarışacak duruma gelecektir. Yerli turistle birlikte 20 milyonu bulacağız bu yıl” dedi.

“Antalya'ya yapılan yatırımlar bir rekordur"

Başkan Türel, şehrin gelişimini şehrin içindekilerinin anlayamayacağını farkı ancak şehrin dışından gelenlerin anlayacağını belirterek, "Antalya gelişmesini sürdürmüştür. 2004 yılı Antalya'sı ile bugünü karşı karşıya koyun. O zamanlarda ottan çöpten geçilmiyordu. Şimdi bir şehre geldiğinizi görüyorsunuz. Bugün büyükşehir belediyemiz yaşlısına evinde hizmet veriyor. 2004 yılında büyükşehir, köylere su götürüp spor salonları yapacak, akıllı sulama ve aydınlatma yapacak diye aklımıza bile gelmezdi. O zamanlarda imkanlar yoktu. Antalya nasıl ki turizmde rekor kırdıysa bizde projelerde rekor kırdık. Antalya'ya yapılan yatırımlar bir rekordur. Yaptığımız kavşaklar, parklar binalar say say bitmez” dedi.

"İşinizi kolaylaştırıyoruz"

Vali Münir Karaloğlu ise törende yaptığı konuşmada iş insanlarının ödüllendirilmesinin vefa örneği olduğunu söyledi. Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak önemli şehirlerden birinin Antalya olduğunu da ifade eden Karaloğlu, “2016 yılında Antalya krizin en ağırını yaşadıktan sonra turizmde öyle bir muhteşem çıkış yaptı ki yılın bitimine 2 ay kala bütün zamanların rekorunu kırdı. Yeniden kurulan şirket sayıları, ihracat sayıları bunları gösteriyor. Türkiye'de kamu olarak bizler reel sektörünün içinde yokuz. Bizler sizin önünüzdeki engelleri kaldırmakla görevliyiz. İhtiyacınız olan yolları, yeni havaalanları sizin işinizi kolaylaştıracak işleri yapmak bizim görevimiz. Sizde üretmeye değer verip alın teri akıtmaya devam edeceksiniz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından ödül alan firma ve kişilere plaket ve ödülleri verildi. Törene AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer,Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel,TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya İl Başkanı Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, bölge oda ve borsaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile iş, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

ÖDÜL ALANLAR

2017 Yılı Döviz Kazandırıcı Hizmetler

Seyahat Acentaları Döviz Geliri Matrah dolar

1. Antalya Pegas Otelcilik Tur.İnş.Taş. ve Tic.Ltd.Şti. 312.330.219,56 dolar

2. Mp Turkey Turizm A.Ş.- Antalya Şubesi 278.349.052,06 dolar

3. Kilit Global Turizm Seyahat San.Ve Tic.A.Ş. 68.047.751,64 dolar

Konaklama Tesisleri Döviz Geliri Matrah dolar

1. Özaltın Otel İşletmeleri A.Ş.-Glorıa Golf Resort Şubesi 26.679.407,55 dolar

2. Cömertoğlu Otelcilik Ve Ticaret A.Ş. -Delphın Imperıal Antalya Şubesi 15.868.846,40 dolar

3. Sertaş Turizm Yatırım Ve İşletmecilik A.Ş. -Royal Wıngs Hotel Şubesi 5.087.215,23 dolar

Genel-İhracat Döviz Geliri Matrah dolar

1. Adopen Plastik Ve İnşaat Sanayi A.Ş. 92.835.578,00 dolar

2. Eti Elektrometalurji A.Ş. 78.410.419,00 dolar

3. Agt Dış Ticaret A.Ş. 65.059.078,00 dolar

Tarım İhracatı Döviz Geliri Matrah dolar

1. Koç Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11.908.682,00 dolar

2. Dilbaz İhracat İthalat ve Paz. Gıda Tarım Ürünleri İnş.Taş. Tic. San. Ltd. Şti. 10.895.057,00 dolar

3. Beyazkule Tarım Ürünleri Gıda Ambalaj İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti. 9.153.217,00 dolar

Türkiye'nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Antalya Firmaları

Üretimden Satışlar (TL)

1. AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 886.076.460,00 TL

2. Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş. 600.800.564,00 TL

3. Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. 382.399.793,00 TL

4. Eti Elektrometalurji A.Ş. 332.541.111,00 TL

5. Yörükoğlu Süt ve Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş. 325.650.463,00 TL

Türkiye'nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Antalya Firmaları

Üretimden Satışlar (TL)

1. Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. 308.090.753,00 TL

2. Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San.ve Tic.A.Ş. 237.727.808,00 TL

Antalya İnovasyon Ödülleri

Finder Yangın Güvenlik Elektronik Sistemler Müh. San. ve tic. A.Ş. Ürün İnovasyonu

Roadmark Motorlu Araçlar ve Elektronik Tic. A.Ş. Hizmet İnovasyonu

Artin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Pazarlama İnovasyonu

Antalya Orbit Sağlık Hizmetleri A.Ş. Organizasyon İnovasyonu

Dr.Ömer Çayırlı Özel Ödül

Fıne Otel Turizm İşletmecilik A.Ş.-Rixos Park Hotel Şubesi

(Turizm Alanında “The Land Of Legends Theme Park” İle Yeni Bir Hizmeti Dış Pazara Açmasından Dolayı)