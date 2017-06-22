ATSO Akademi’den Girişimcilik Eğitimleri

ATSO Başkanı Davut Çetin, Oda bünyesindeki eğitim faaliyetlerini kurumsal bir yapı ile yürüten ATSO Akademi tarafından "32 Saatlik Uygulamalı KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri" düzenleneceğini bildirdi. KOSGEB ve Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek eğitimlerin 12 Temmuz - 19 Ağustos tarihleri arasında 6 grupta düzenleneceğini belirten Davut Çetin, "Programı tamamlayan katılımcılara ’Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi’ verilecek. KOSGEB, bu eğitimi alan ve ’İş Planını’ hazırlayan, işletmesini yeni kuran girişimcilere destek olmakta. Bu desteğin bir kısmı hibe olup, girişimci bu miktarı geri ödememektedir. Kendi işini kurmak isteyen tüm girişimci adaylarını eğitimlere bekliyoruz" dedi.

Mülakatlar 5 Temmuz’da

"32 Saatlik Uygulamalı KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri" başlamadan önce girişimci adaylarının mülakata katılması gerektiğine dikkat çeken Davut Çetin, mülakatın 5 Temmuz Çarşamba Günü 10.00-16.00 saatleri arasında ATSO Atatürk Konferans Salon’unda gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.