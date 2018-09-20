ATSO Akademi'den Taşımacılık Sektörü Yöneticilerine Eğitim

Grup (Taşımacılık), 36.Grup (Oteller ve benzer konaklama yerleri), 45. Grup (Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri), ve 46.Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) üyelerine yönelik olarak “Stratejik-Proaktif Sürücü Eğitimi ve Geliştirme Eğitimi” düzenleneceğini bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Odanın eğitim faaliyetlerini kurumsal bir yapı altında yürüten ATSO Akademi bünyesinde ulaştırma sektörü temsilcilerinden gelen talep üzerine öncelikle firma yöneticilerine, akabinde de çalışanlarına dönük eğitim programları düzenlendiğini kaydetti.

Trafikte yaşanan pek çok sorunun, can kaybı ile sonuçlanan pek çok kazanın sürücü ve yöneticilerinin eğitimleri ile önemli oranda azalacağına inandığını kaydeden Çetin, “taşımacılık sektörü eğitimlerine doğrudan insan hayatının korunmasına dair atılmış bir adım olarak bakmak gerekiyor. Biz de bu bilinçle öncelikle sektördeki firma yöneticilerine akabinde de sürücülere dönük eğitim programları düzenleyeceğiz. Düzenleyeceğimiz eğitimlerle Antalya'da sürücülük mesleğine farklı bir yaklaşım getirerek, mevcutta bulanan işletme yöneticilerini bilinçlendirmeyi, yolcu taşımacılığı yapan firmalarımıza sağlam temellere dayanan uygulamalarla yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz. Müfredatta yakıt tasarrufundan öfke yönetimine kadar pek çok konu var” dedi.

Çetin, “Firma yöneticilerine dönük eğitim programımız 26-27 Eylül 2018 tarihlerinde 09.30-13.30 saatleri arasında Odamız Eğitim Salonu'nda “Stratejik-Proaktif Sürücü Eğitimi ve Geliştirme Eğitimi” adıyla düzenlenecek. Eğitmen Levent Şahin tarafından katılımcılara; “Stratejik ve proaktif sürücü eğitim programı nedir? Programın ekonomik öncelik ve avantajları nelerdir? Programın hizmet kalitesi açısından sağlayacağı avantajlar nelerdir? Marka imajına nasıl katkı sağlanır? Bakım, onarım ve yakıt giderlerinde azalma nasıl gerçekleşecek? Turizm açısından ülke imajına olumlu katkısı nedir? Trafik kazalarını önlemede proaktif yaklaşımın önemi nedir? Marka ve modele göre ideal yakıt tüketimi oranları nasıl olmalı? Sürücüler hangi eğitimleri almalıdır? Program içerisinde pedagojik formasyonun önemi nedir? Sürücü tipolojisi nedir? Kaç türlü sürücü tipi vardır? En uygun sürücü kişilikleri hangileridir? Mavi ve Sarı kişilik tipindeki sürücü özellikleri nelerdir? Sürücü seçim prosesi nedir? Süreç nasıl olmalıdır? Sürücü kişilik tipini belirleme envanteri nedir? Nasıl uygulanır? Sürücü dikkat ve konsantrasyon seviyesini belirleme envanteri nedir? Nasıl ve ne şekilde uygulanır? Sürücü stres ve öfke yönetimi envanteri nedir? Nasıl ölçümlenir ve hangi envanterler kullanılır?” konu alt başlıkları hakkında bilgiler verilecek. Söz konusu eğitim programına ilgi duyan tüm üye ve çalışanlarımızı eğitime davet ediyoruz.”