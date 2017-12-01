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01 Aralık 2017 11:21

ATSO Akademi’den Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitimi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO Akademi tarafından “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” konusunda eğitim semineri düzenleneceğini bildirdi.

ATSO Akademi’den Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitimi

01 Aralık 2017 11:21


ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO Akademi tarafından 7-8-9 Aralık 2017 tarihleri arasında “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ”konusunda 3 günlük eğitim semineri programı düzenleneceğini bildirdi. Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu-Türkiye Bölüm Derneği (GÜNDER) işbirliğinde gerçekleştirilecek ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitimi’nin Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Hidrolik, Biyokütle konularını kapsadığını belirten Davut Çetin, “Odamız 24. Grup Meslek Komitesi’nin (Elektrik enerjisi, üretim, dağıtım ve ilgili hizmet faaliyetleri) talepleri doğrultusunda gerçekleştirilecek eğitimde, yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında yatırım olanakları ele alınacak. Katılımcılara güneş enerjisi ile elektrik üretiminde çatı uygulaması konularında teorik ve pratik bilgiler aktarılacak. Konusunda uzman eğitmenler/konuşmacılar tarafından katılımcılarımıza 2 gün boyunca teorik bilgilerin anlatılacağı, bir gün de saha ziyaretinin gerçekleşeceği programda, güneş enerjisi mevzuatı, güneş enerjisi sistem tasarımı- arazi seçimi ve projelendirme, yenilenebilir enerji sistemleri konusunda teknik bilgiler ve tarımsal sulama uygulamaları, garanti ve sigorta, güneş enerjisi konusunda sağlanan hibe ve destekler, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve elektrik üretimi, ülkemiz ve dünyadaki durum, biyogaz sistemleri ısı pompası, özellikleri ve ülkemizde ısı pompası kullanımı konu alt başlıkları hakkında bilgiler verilecek” dedi.




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