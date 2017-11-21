ATSO, Antakyalı iş adamlarını ağırladı

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa İssi ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kızılsavaş’ın ev sahipliği yaptığı görüşmeye, Antakya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak ve Meclis Üyeleri katıldı. Heyete Antalya ekonomisi, EXPO 2016, Oda çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Davut Çetin, Antalya’nın turizm ve tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olduğunu dile getirdi. Antalya’nın çok büyük turizm yatırımlarına sahip olduğunu belirten Başkan Davut Çetin, “Son yıllarda turizm sektöründe yaşanan sıkıntılardan dolayı yaşadığımız düşüşü bu sene yeniden yükseltmeye başladık. Geçtiğimiz yıl 7 milyonun da altına düşen turist sayımız bu yıl yeniden 10 milyon rakamının üzerine çıktı. Önümüzdeki yıl turizm rakamlarımızın çok daha iyi olmasını umut ediyoruz. Çünkü Antalya’da turizm sektörünün işleyişi bütün sektörleri yakından ilgilendiriyor” şeklinde konuştu.

EXPO tecrübelerimizi aktarmaya hazırız

Antalya’nın 2016 yılında Dünya Botanik EXPO’suna ev sahipliği yaptığını ifade eden Başkan Davut Çetin, “2021 yılındaki Botanik EXPO Hatay’da düzenlenecek. Ben EXPO 2016 Antalya Ajansı’nda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldım. Antalya’da yapılan EXPO ne yazık ki çok talihsiz bir döneme rast geldi. Hem Rusya ile yaşanan krizden dolayı Antalya’nın turizmde yaşadığı zor dönem hem 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi olumsuzluklar EXPO’yu istediğimiz seviyeye taşıyamadı” dedi.

Hatay’da düzenlenecek EXPO için tecrübelerini her zaman paylaşmaya açık olduğunu belirten Başkan Davut Çetin, “EXPO için Antalya kenti olarak uzun zaman emek verdik. Yaşanan talihsizlikler olmasaydı EXPO çok farklı yerlerde olabilirdi. Ancak umuyorum ki Hatay’da düzenlenecek EXPO arzu edilen seviyeye gelecektir. Bizler de bu konuda elimizden gelen tüm desteği sonuna kadar vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Tarihe dayanan dostluk

Antakya’nın Antalya ile geçmişe dayanan özel bir bağı olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Antakya TSO Başkanı Hikmet Çinçin, “Hatay Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı olan Tayfur Sökmen aynı zamanda 5’inci ve 8’inci dönemler arasında Antalya Milletvekili olarak görev yapmıştır. Ortak tarihimiz ve Antalya ile Antalya isimlerinin benzerliği kentinizi bizim için çok özel bir yere taşıyor” şeklinde konuştu.

Sözlerine Antakya ekonomisi ile ilgili bilgiler vererek devam eden Çinçin, “Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrasında tarımda yaşanan gelişmeler Antalya’ya olduğu gibi Antakya ekonomisini de çok olumsuz etkiledi. Antakya’da yaş sebze ve meyve ihracatının büyük bir kısmını bu bölgeye yapıyordu. Ancak bu gelişmeden sonra tarımsal ihracatımız büyük düşüş yaşadı” dedi.

EXPO için rol model Antalya

Hatay’ın 2021 yılında Botanik EXPO’ya ev sahipliği yapacağını belirten Çinçin, “EXPO 2016’dan Antalya’nın önemli bir tecrübesi var. Bizler sizlerden bu tecrübelerinizi bize aktarmanızı istiyoruz. ATSO’nun bu konuda tecrübelerinden yararlanmak organizasyon açısından bizlerin çok büyük bir avantaj kazanmasını sağlayacaktır. Antalya bu konuda bize iyi bir rol model olacaktır” diye konuştu.

Toplantı sırasında Antalya’nın yöresel lezzetlerinden olan 18’in Bağaçası’nın ikram edildiği heyete toplantı sonrasında da Antalya’nın yöresel reçelleri, Hüseyin Çimrin kitapları ve Zeytinpark ürünlerinden oluşan bir hediye seti takdim edildi.