ATSO Başkanı Çetin:

Herhangi bir psikolojik sınır kalmadı” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türk Lirası’nın Dolar ve Euro başta olmak üzere yabancı paralar karşısında erimesi, cari açık, Fed faizi gibi etkenler dışında güvensizlik nedeniyle kendi kendini besleyen bir sürece dönüştüğünü ifade etti. Dövizin nereye kadar tırmanacağının belirsizleştiğini kaydeden Çetin, “Herhangi bir psikolojik sınır kalmadı. Dövizdeki artışın döviz borcu olan, kira sözleşmesi döviz üzerinden yapılmış olan veya ithal girdi kullanan reel sektör işletmeleri için ne kadar büyük bir bedel ortaya çıkardığını ifade etmeye gerek yok” diye konuştu.

“Çaresiz olamaz”

Türkiye ekonomisinin bu serbest düşüş karşısında bu kadar çaresiz olamayacağını bildiren Çetin şöyle konuştu:

“Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflemesi etkisini kaybetti; bekle-gör politikası veya küçük ölçekli önlemler beklentileri olumsuz etkilemekten başka bir sonuç sağlıyor. Dövizdeki bu bitmeyen çıkışa rağmen hiç bir ciddi önlem açıklaması yapılmadı. Ekonomide çapa görevi görecek hedef ve politikaların daha fazla geciktirilmesini bekleyemeyiz. Enflasyonu, cari açığı ve kur artışını dizginleyecek bütçe disiplini programı, faiz artışı, döviz cinsinden tahvil ihracı, dış borç yapılandırması gibi bütün önlemler hemen ele alınmalı ve Orta Vadeli Mali Plan bu tür acil önlemleri içerecek şekilde hemen açıklanmalı. Ekonomide güven tesis edildiği ve yapısal reformlar kararlılıkla başlatıldığı takdirde Türkiye ekonomisi dinamizmini koruyacak. Aksi takdirde ekonomik ve sosyal maliyetin ağırlaşacağı açıktır. Bu konuda bütün siyasi partilerimizin uzlaşma içerisinde olmasını ve yapısal reformların yerel seçimler beklenmeden gündeme alınmasını önemle bekliyoruz”