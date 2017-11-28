Tarım ihracatında narenciyede durumun kötü olduğunu dile getiren Çetin, "Ekim ayında Türkiye’nin domates ihracatı yüzde 46 oranında artmıştır. Türkiye rakamını veriyorum, çünkü artık bizim meyve ve sebzemizin önemli kısmı diğer iller üzerinden ihracata gitmektedir" dedi.

ATSO’nun Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısına Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ da konuşmacı olarak katıldı. Meclis toplantısının ardından 2017 yılı Antalya’nın "Fark Yaratan Kadın Girişimcileri Ödüllü Yarışması"nda dereceye giren kadınlara plaket sunumu gerçekleştirildi.

"Borsadaki hisse senetlerinin sadece yüzde 20’si halka ait"

Bir ekonominin gelişmişlik göstergelerinden birisinin borsasının büyüklüğü olduğunu söyleyen Çetin, "Türkiye dünyada nüfusta ve ekonomik büyüklükte 17 ve ya 18’inci sırada, ama borsa büyüklüğünde geçen yıl 32’nci sıradaydı. Yıllardır borsada halka açılmış şirket sayımız 300’lerde sabitlenmiştir. Halka arz sayısı 2013’de 19’ken, geçen yıl 2’ye bu yıl 11 ayda 3’e düşmüştür. Borsadaki hisse senetlerinin sadece yüzde 20’si halka ait, borsada yabancı yatırımcının payı yüzde 65 civarında. Borsamızda yerli yatırımcı olarak anlamlı yatırımı olan 100 şirket ve 100 bin şahıs var. Dövize 600 milyar TL, borsaya 100 milyar lira yatırım yapmışız. Halk olarak parayı arsaya, araziye, konuta, dövize ve altına yatırıyoruz. Mali varlığımızda hisse senetlerinin payı sadece yüzde 5. Bu yapıyı hep beraber değiştirmemiz, borsaya daha fazla ilgi göstermemiz önemli bir gerekliliktir" ifadelerini kaydetti.

"Antalya şirketleri borsaya girmeli"

Antalya şirketlerinin borsaya girmesi gerektiğini ifade eden Başkan Çetin, "Daha önce Antalya’mızın büyük şirketlerini borsada görmeyi arzu ettiğimizi söylemiştim. İlk 500’lerde olan şirketlerimizi artık borsada görmek istiyoruz. Dünyada varlık fonları döviz geliri fazla olan ülkeler tarafından bu gelirleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak için kurulmuştur. Bizim gelir fazlamız yoktur, ama kamu varlıklarından bir fon kurduk. Fonun stratejik planı henüz açıklanmamıştır, denetim konusu çok tartışılmıştır" diye konuştu.

"Dövizdeki dalgalanmalar moralleri bozdu"

Son günlerde dövizdeki dalgalanmaların moralleri bozduğunu belirten Çetin, son 3 yılda doların 2 liradan 4 liraya yükseldiğini ifade etti. Çetin, "İki ayda yüzde 16 artış oldu. Çin’de, Almanya’da böyle kur artışı olsa ihracat uçuşa geçer, fakat bizde ithalat daha fazla artıyor ve girdi maliyetleri artıyor. 13’üncü grubumuz komite raporlarına mobilya süngerine yüzde 100, suntaya yüzde 40, kumaşa yüzde 25 zam gelmiş. Böyle bir maliyet artışına KOBİ’lerin dayanması zordur. Bu ortamda Merkez Bankası, haftalık repo faizi, yani gösterge faizi yüzde 8’de sabit tutuyor. Fakat bankalara parayı yüzde 12.25’den veriyor. Eylül sonu verisine göre tüketici enflasyonu yüzde 11.90. Üretici enflasyonu yüzde 17. Bankalar yüzde 14-15’ten mevduat topluyor. Devlet tahvili faizi yüzde 14. Merkez Bankası, faiz silahını sakladıkça bir süre sonra daha yüksek faiz vermek zorunda kalıyoruz. Türkiye’nin kısa dönemde büyük bir riski olduğu söylenemez. En önemli risk yabancı sermayenin bir kısmının çıkmasıdır. Döviz varlığımız kısa vadede yeterlidir. Bu dalgalanmalar ekonomiyi kötü etkilemektedir. İki hafta sonra 3’üncü çeyrek büyüme rakamları açıklanacaktır ve çift hane büyüme göreceğiz" dedi.

Dövizde, enflasyonda ve faizde istikrar istediklerini dile getiren Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun için ya kısa vadede yüksek faizle yabancı sermaye çekmek zorundayız ya da hızlı bir yapısal reform takvimi başlatmalıyız. İhracatla, turizmle, daha fazla tasarrufla cari açığı azaltmak için yapısal reformlar gereklidir. Bu ikisi dışında başka yol yoktur."

"ATSO Avantaj Kart projesinde belli bir aşamaya geldik"

Bir süredir çalışmalarını yürüttükleri ATSO Avantaj Kart projelerinin belli bir aşamaya geldiğini belirten Çetin, "Yeni üye kartlarımıza ATSO Avantaj Kart fonksiyonu yükledik. Bu karta sahip üyelerimize birçok sektörde indirimli alışveriş imkanı sunulmaya başlanmıştır. Odamız web sayfasında karta indirim yapan firmalarımızın adını yayınlıyoruz. ATSO üyelerine indirim sunmak isteyen üyelerimizden de Kurumsal İletişim Birimimize başvurmalarını istiyoruz. Avantaj kartın bir hedefi üyelerimiz arasındaki ticareti geliştirmektir. Bu tür çalışmalar üyemiz sahip çıktığı oranda daha başarılı olacaktır. Gelecekte bu sistemin çok daha kapsamlı kullanılabileceğine inanıyorum" diye konuştu.

Turist sayısında Gazipaşa ile birlikte 10 milyona ulaştıklarını söyleyen ATSO Başkanı Davut Çetin, "Geçen yıl kayıtlı istihdamda yüzde 9 azalma vardı. Bu yıl çalışan sayısı yüzde 10, esnaf ve işveren sayısı yüzde 8 artmış durumda" dedi.

"Ekim ayında Türkiye’nin domates ihracatı yüzde 46 oranında artmıştır"

Tarım ihracatında sebzede durumun iyi olduğunu, fakat narenciye ihracatının kötü olduğunu dile getiren Çetin, "Ekim ayında Türkiye’nin domates ihracatı yüzde 46 oranında artmıştır. Türkiye rakamını veriyorum, çünkü artık bizim meyve ve sebzemizin önemli kısmı diğer iller üzerinden ihracata gitmektedir. Göstergelerin geçen yıla göre daha iyi olduğuna kuşku yoktur. Buna rağmen son günlerde birçok sektörümüzden işlerin yavaşladığına veya iyi olmadığına dair çok şikayet gelmektedir" ifadelerini kaydetti.

"Gelecek yıl turizmde tahminler son derece olumlu"

Gelecek yıl turizmde tahminlerin son derece olumlu olduğunu söyleyen Çetin, bazı tur operatörlerinin erken rezervasyonlarında yüzde 40’a varan artışların göründüğünü söyledi. Başkan Çetin, "İngiltere pazarında Türkiye yükseliştedir. İspanya’da fiyatların yükselmesi nedeniyle Almanya pazarında tur operatörlerinin karları Türkiye’ye bağlı hale gelmiştir" dedi.

"2017 Yılı Antalya’nın Fark Yaratan Kadın Girişimcileri Ödüllü Yarışması" ödülleri verildi

Konuşmaların ardından 2017 Yılı Antalya’nın "Fark Yaratan Kadın Girişimcileri Ödüllü Yarışması"nda dereceye giren kadınlara plaketleri verildi. 6’ncısı yapılan yarışmada Yenilikçi İş Fikrinde, Yöresinde Fark Yaratan, Sosyal Girişimcilikte ve Dijital Dönüşümde Fark Yaratan kadınlar adlı 4 kategorlerde ödül verildi. Yenilikçi İş Fikrinde Kadın kategorisinde Begüm Kaya ve Gülseren Evcen "Sandıktan Ekonomiye" düşüncesiyle birinciliği elde etti. Yöresinde Fark Yaratan Kadın kategorisinde, Zülfiye Nur Sağlamer, “Sosyal Girişimcilikte Kadın” kategorisinde, Hülya Bostanoğlu, “Dijital Dönüşümde Kadın” kategorisinde Gökçe Sarsılmaz birinciliği elde etti.