ATSO Başkanı Çetin, enflasyonu değerlendirdi

Ekonomik reformları, uzlaşmayla siyasi tartışmaların dışında tutmaya özen göstermeliyiz" dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Başkan Çetin, "2017 Kasım ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 1,49, yurtiçi ÜFE’de yüzde 2,02, yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 12,98, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 17,30 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlara göre yıllık enflasyonda 2003 sonrası dönemin rekorunun kırılmış olduğunu görüyoruz" dedi.

Kasımın zam şampiyonu domates

Domatesin Kasım ayı zam şampiyonu olduğunu kaydeden Çetin, “TÜFE’de aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler yüzde 45,29 ile domates, yüzde 23,33 ile kabak ve yüzde 17,21ile kaban (kadın için) olurken, en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddeler yüzde 19,95 karnabahar, yüzde 19,24 ile portakal ve yüzde 18,30 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar olmuştur. TÜFE’de aylık yüzde 1.49’luk artışın 0.46’sı gıda, 0.33’ü ulaştırma, 0.28’i giyim, 0.19’u konut grubu fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Yıllık yüzde 12.98’lik enflasyon oranının 3.4’ü gıda, 3.0’ı ulaştırma, 1.4’ü konut, 0.99’u ev eşyası, 0.92’si lokanta ve otel, 0.83’ü giyim fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Yİ-ÜFE’de, Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,70, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,41, su sektöründe yüzde 0,93 artış ve elektrik ve gaz sektöründe yüzde 3,73 düşüş olarak gerçekleşmiştir. Üretici fiyatlarında aylık yüzde 2.02 enflasyon oranının 0.65’i metal, 0.32’si petrol ürünleri, 0.24’ü tekstil, 0.30’u kimya-plastik fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Yıllık yüzde 17.30 artışın 4.80’i metal, 1.96’sı tekstil, 1.80’i kimya-plastik, 1.41’i petrol ürünleri, 1.21’i gıda fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Elektrik ve doğal gaz fiyatları enflasyona olumlu katkı yapmıştır.”

Antalya örtüaltı tarım ürünlerine geçişin etkisi

Kasım ayı enflasyonunda Antalya örtü altı tarım ürünlerine geçişin etkisi olduğunu belirten Davut Çetin, "Bununla birlikte işlenmemiş gıda haricindeki çekirdek enflasyon göstergeleri de yüzde 1’in üzerinde olmaya devam etmektedir. Yıllık enflasyondaki artışın dörtte biri gıda, yaklaşık beşte biri sebze ve meyve fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Buna karşılık enflasyonda esas olarak döviz kurundaki artışın bedelini ödediğimiz üretici fiyatlarındaki artıştan da bellidir. Türkiye’de ihracat ve büyüme ithal girdiye bağlı kaldıkça kur artışı enflasyonu yüksek tutmaya devam edecektir. Bu nedenle artık ithal girdi bağımlılığını azaltacak yapısal reformlarda daha fazla zaman kaybetmemeliyiz" diye konuştu.

Batı Akdeniz’de enflasyon

Başkan Çetin, Antalya, Burdur ve Isparta’yı kapsayan Batı Akdeniz’de ise TÜFE oranının aylık yüzde 1,63, on bir aylık yüzde 11,55 ve yıllık bazda yüzde 12,98 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Batı Akdeniz’in 26 bölge arasında aylık enflasyonda 14’üncü, on bir aylık enflasyonda 11’inci ve yıllık enflasyonda ise 17’nci sırada yer aldığına değinen Çetin, "Bu oranlara göre bölgemizde aylık ve on bir aylık enflasyonda ortalamanın üzerinde, yıllık enflasyonda ise Türkiye ile aynı değerde olduğu görülmüştür" dedi.