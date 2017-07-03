ATSO Başkanı Çetin, Haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Döviz kurundaki yatay seyrin ve enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyona olumlu yönde katkı yaptığını belirten Başkan Çetin, koşullara rağmen, hizmet fiyatları ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki artışın devam ettiğini, enflasyonun yılı tek hanede bitirip bitirmeyeceğinin mevcut koşulların ne yönde değişeceğine bağlı olduğunu söyledi.

2017 Haziran ayı enflasyonu beklentilerinin yönünde gelişmiş ve bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde -0,27, Yurtiçi ÜFE’de yüzde 0,07 değişim gösterdiğini ifade eden Başkan Çetin, “Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 10,90, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,87 artış göstermiştir. Haziran ayı enflasyonu büyük oranda, bulgur, makarna, yumurta ve süt ürünleri gibi gıda fiyatlarındaki düşüş, giyim indirimlerinin devam etmesi ve akaryakıt fiyatlarındaki indirim sayesinde gerilemiştir. Gıda grubunda et fiyatlarındaki artış durmamış, sebze ve meyvede aylık fiyat düşüşü domates gibi birkaç ürüne bağlı olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Haziran ayı zam şampiyonu tur fiyatları

Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerin yüzde 28,14 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar olduğunu dile getiren ATSO Başkanı Çetin, “Artışta turlardan sonra yüzde10,59 ile salatalık ve yüzde 9,91 ile sivri biber olurken, en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddeler ise yüzde 41,93 ile domates, yüzde 25,04 ile PTT ile koli gönderme ücreti ve yüzde 10,92 ile patates olmuştur. Enflasyonda döviz kurundaki yatay seyrin ve enerji fiyatlarının olumlu katkı yaptığı gıda dışı mal fiyatlarındaki düşüşle görülmektedir. Bu bakımdan enflasyon açısından son dönemlerin en şanslı koşulları yaşanmasına rağmen, hizmet fiyatları ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış devam etmektedir. Halen çift hanede seyreden enflasyonun yılı tek hanede bitirip bitirmeyeceği önümüzdeki aylarda mevcut koşulların ne yönde değişeceğine bağlıdır. Kredi ve vergi desteklerinin iç piyasayı canlandırıcı etkisi önümüzdeki aylarda etkisini kaybedecektir. Turizmde canlanma Antalya ile sınırlı kalmakta olup, İstanbul ve diğer illerde turizmde sorun devam etmektedir. Dolayısıyla enflasyonda talep ve maliyet baskısının önümüzdeki aylarda zayıflaması normaldir” şeklinde konuştu.

“Gümrük tarifelerindeki düzenlemenin spekülatif ürünlere yönelik olmasını ümit ediyoruz”

Gıda ürünlerinde gümrük tarifelerinin önemli ölçüde düşürülmüş olmasının bazı gıda ürünlerinde fiyat baskısına neden olabileceğini söyleyen Başkan Çetin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Doğu Avrupa ülkelerinde bile birçok gıda ürünü fiyatı Türkiye’den düşük düzeydedir. Bununla birlikte gıda fiyatlarını yükselten temel faktörün gübre ve yem gibi ithal girdi fiyatlarının döviz kuruyla birlikte artması olduğuna dikkat edilmeli ve öncelikle maliyetleri düşürecek, verimliliği artıracak yapısal önlemlere önem verilmelidir. Bakanlık tarafından ithalatta eşik fiyat sisteminin uygulanacağı, ithalatın spekülatif ürünlere yönelik olarak kullanılacağı açıklaması yapılmıştır. Uygulamanın da bu yönde olmasını ümit ediyoruz. Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artışlar yüzde 1,05 ile “eğitim”, yüzde 1,03 ile “lokanta ve oteller” ve yüzde 0,52 ile “çeşitli mal ve hizmetler” gruplarında görülürken, en yüksek düşüşler ise yüzde 1,25 ile “giyim ve ayakkabı”, yüzde 1,06 ile “gıda ve alkolsüz içecekler” ve yüzde 0,84 ile ”ulaştırma” gruplarında gerçekleşmiştir. Yıllık bazda enflasyondaki en fazla artış yüzde 21,73 ile “alkollü içecekler ve tütün”, yüzde 14,91 ile “sağlık” ve yüzde 14,30 ile “ulaştırma” gruplarında gerçekleşmiştir.”

“Döviz kurlarındaki ve enerji maliyetlerindeki gerileme ÜFE’yi frenledi”

Haziran ayında üretici enflasyonundaki düşüşün belirgin hale geldiğini dile getiren Çetin, “Döviz kurundaki gerileme ve enerji maliyetleri ÜFE artışını sınırlamıştır. Yİ-ÜFE’de, sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,26 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,05 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,90 artış ve su sektöründe yüzde 0,36 artış olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre en fazla artış, yüzde 0,90 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 0,82 ile tekstil ürünleri, yüzde 0,71 ile motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork sektörlerinde gerçekleşmiştir. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 13,44, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 4,12 ve bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,69 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler olmuştur” ifadelerine yer verdi.

“Batı Akdeniz enflasyonu Türkiye ortalamasının altında”

Bölgedeki TÜFE oranının aylık yüzde -0,41, altı aylık yüzde 5,70 ve yıllık bazda yüzde 10,50 olarak gerçekleştiğini söyleyen Davut Çetin, konuşmasını şöyle tamamladı:

“TR61 Bölgesi (Antalya-Isparta-Burdur), 26 bölge arasında aylık enflasyonda 17’nci, altı aylık enflasyonda 18’inci, yıllık enflasyonda ise 23’üncü sırada yer almıştır. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nin, aylık, altı aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının altında olduğu görülmüştür. Antalya turizminde geçen yıla göre kaydedilen canlanmanın henüz bütün sektörlerde etkisini göstermediği enflasyon verisinde de görülmektedir. Bölgede ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 1,85 ile “eğitim”, yüzde 1,03 ile “lokanta ve oteller” ve yüzde 0,80 ile “çeşitli mal ve hizmetler” gruplarında görülürken en fazla düşüşler ise yüzde 2,34 ile “giyim ve ayakkabı”, yüzde 1,63 ile “gıda ve alkolsüz içecekler” ve yüzde 0,87 ile “ulaştırma” gruplarında görülmüştür. Yıllık enflasyonda ise en fazla artış yüzde 21,70 ile “alkollü içecekler ve tütün”, yüzde 14,34 ile “gıda ve alkolsüz içecekler” ve yüzde 14,07 ile “ulaştırma” gruplarında görülmüştür.”