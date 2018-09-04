ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’in ev sahipliği yaptığı ziyarette, ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan ve Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin de bulundular. Ziyarette konuşan ATSO Başkanı Çetin, " Mevcut trend devam ederse bu yıl en çok Rus vatandaşını ağırladığımız yıl olacak” dedi." dedi.

Türkiye festivali konuşuldu

Görüşmede ilk olarak 10-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Türkiye Festivali konuşuldu. Türkiye Festivali’nin ülke tanıtımı açısından oldukça başarılı geçtiğini kaydeden Başkan Davut Çetin, “Rusya’da bu yıl düzenlenen Dünya Kupası’ndan dolayı festival tarihi Ağustos ayına sarktı. Ancak buna rağmen Rus vatandaşları tarafından çok yoğun bir ilgi oldu. Festivalde, özellikle Antalya öne çıktı. Önümüzdeki yıllarda bu tür etkinliklerin bilinirliğini ve faydasını birlikte çalışarak artırabiliriz.” şeklinde konuştu.

Rusya turizmde olduğu kadar ticarette de önemli

İçinde bulunduğumuz yılın turizm açısından oldukça tatmin edici olduğunu vurgulayan Başkan Davut Çetin, “Antalya’ya şu ana kadar rekor sayıda Rus vatandaşı misafirlerimiz gelmiş bulunmakta. Bu ilginin yıl sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Mevcut trend devam ederse bu yıl en çok Rus vatandaşını ağırladığımız yıl olacak” dedi.

Antalya ve Rusya’nın turizm dışında da çok önemli bir ticari bağının olduğuna değinen Başkan Davut Çetin, “Kentimizde yabancı sermayeli firmalar arasında sayıca ilk sırada Rus ortaklı firmalar geliyor. Ayrıca Rusya

Federasyonu yaş sebze ve meyvede en büyük pazarımız. Bu açıdan Rusya Federasyonu ile Antalya arasındaki bağların güçlü olmasını çok önemsiyoruz ve bu bağları güçlü tutmak için elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

2019 "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" ilan edildi

Başkonsolos Oleg Rogoza görüşmede 2019 yılının "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" ilan edilmesini mutlulukla karşıladıklarını belirtti. Bu kapsamda, 2019 yılı boyunca iki ülkede edebiyat alanında konferanslar, sergiler, konserler, sinema, tiyatro, opera, bale gibi kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesinin iki ülke arasındaki bağları daha da kuvvetlendireceğini kaydetti.

Görüşmenin ardından Başkan Davut Çetin’e Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’na özel tasarlanan 100 Ruble’yi armağan eden Rogoza, ATSO ile olan işbirliğinin artarak sürmesini temennisinde bulundu.