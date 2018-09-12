ATSO Başkanı Çetin: " Tarım sektöründe üretici kooperatifleşmeli"

Üretici birlikleri güçlenmeden, güçlü kooperatifler olmadan tarım üreticisi emeğinin karşılığını alamıyor. " dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin ve heyeti, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Erdoğan'ın eşlik ettiği ziyaretlerde bölge ve ülke ekonomisi üzerine görüş alış verişinde bulunuldu. Başkan Davut Çetin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, ilk olarak Kumluca Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek Başkan Fatih Durdaş, Meclis Başkanı Mehmet Özçetinkaya ve Meclis Üyeleriyle bir araya geldi. Borsa hizmet binasında gerçekleşen ziyarette tarım başta olmak üzere ilçe ve ülke ekonomisi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İlk Durak Kumluca Ticaret Borsası

Kumluca'nın, Türkiye'nin örtü altı üretim merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Davut Çetin, tarım sektöründe üretici birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Davut Çetin: “Tarımda küçük üreticinin tek başına rekabet etmesi oldukça zor. Üretici birlikleri güçlenmeden, güçlü kooperatifler olmadan tarım üreticisi emeğinin karşılığını alamıyor. Artık bu konuda ilerleme sağlamak zorundayız” şeklinde konuştu.

Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş da Başkan Davut Çetin ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Durdaş, tarım sektöründe girdi maliyetlerinin dövize bağlı artışına dikkat çekerek konuyla ilgili acil önlem alınması çağrısında bulundu.

KUTSO Meclis Toplantısı'nda Gündem Ekonomi

ATSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin ve heyetinin ikinci durağı Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay ve Meclis Başkanı Fahri Özen tarafından karşılanan Başkan Davut Çetin ve heyeti, KUTSO Eylül Ayı Meclis toplantısına katıldı. KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay'ın konuşması ile başlayan Meclis toplantısında, Başkan Davut Çetin de meclis üyelerine hitap etti.

KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay yaptığı konuşmada son yılların en büyük ekonomik krizlerinden biri ile karşı karşıya olunduğunu belirterek: “Bu krizin maliyetinin azaltılabilmesi ancak atılacak doğru adımlara bağlı. Bu nedenle alınacak tedbirlerin sadece yerlilik ve millilik söylemlerinin arkasına saklanmaması ve ekonomik gerçeklerden kopuk olmaması gerekiyor. Çünkü bu kriz beraberinde yeni fırsatlar da getirebilir. Krizi sadece Türk-ABD ilişkileri üzerinden okursak yanılırız. Asıl yapılması gereken ekonomimizi kırılgan kılan yapısal sorunların giderilmesidir, aksi takdirde bu tür krizlerin tekrar yaşanması her zaman için mümkündür” dedi.

Başkan Günay'dan sonra meclis üyelerine seslenen Başkan Davut Çetin, bölge ve Türkiye ekonomisi, TOBB ve ATSO çalışmalarıyla ilgili Meclis Üyeleri'ne bilgiler verdi.

Ekonomide zor bir süreçten geçiyoruz

Ülke olarak zor bir süreçten geçildiği bu dönemde Odalar, Borsalar arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Davut Çetin: “Ekonomide zor bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde Odalar, Borsalar olarak işbirliğimizi artırmamız, daha fazla istişarede bulunmalı ve üyelerimizin, tüccarın, tarım üreticisinin, esnafın, sanayicinin sıkıntısını paylaşmalıyız, sorunlara çözüm aramalıyız. Bizim en önemli görevimiz üyelerimizin, sektörlerimizin sorunlarını dile getirmek ve çözüm aramaktır. Türkiye'de demokratik süreçlerle belirlenmiş en güçlü örgüt yapısının başında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gelmektedir” dedi.

Birliğimiz her sektörden talep ve önerileri Bakanlıklara iletmektedir

TOBB'un her sektörde yapısal reformlar, sektörel politikalar, kanun ve yönetmelik değişiklikleri talep ve önerilerini Bakanlıklara ilettiğini ifade eden Başkan Davut Çetin şunları kaydetti: “Birliğimizin gayretleriyle Türkiye'de odalar ve borsalarımız akreditasyon sistemiyle modernize olmuşlardır. TOBB Nefes kredisi gibi çözümler üreterek, üyelerine katkıda bulunmaktadır. Birliğimiz her sektörde yapısal reformlar, sektörel politikalar, kanun ve yönetmelik değişiklikleri talep ve önerilerini Bakanlıklara iletmektedir.

Yükün büyük kısmı üreticinin üzerinde

2014'ten itibaren çok sayıda seçim, referandum, 15 Temmuz gibi nedenlerle ihtiyaç duyulan yapısal reformların hayata geçirilemediğini ve bunun sonucunda bugün ekonomide çok zor günlerden geçildiğini söyleyen Başkan Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıllardır cari açığımızı azaltacak yatırımları tamamlayamadık, şirketlerimizin döviz borcunu azaltmadık. Aşırı kredi genişlemesi ve Merkez bankasının faizi düşük tutması enflasyonu artırdı. Bunun sonucunda TL'nin aşırı değer kaybetmesi ile ekonomi adeta dondu kaldı. Maliyetler anormal yerlere gitti. Bugün maalesef yükün büyük bir kısmı üreticinin üzerindedir. Son açıklanan rakamlara göre Tüketici fiyat endeksi yıllık %17,9 iken, üretici fiyat endeksi %32,13'dür. Gübre, ilaç, akaryakıt, elektrik, un, demir gibi bütün temel girdilerin fiyatı artmıştır. Üretici artan maliyetlerini tüketiciye yansıtamamıştır. Önümüzdeki süreçte bu yansıma ile tüketici fiyatlarında fiyatlarda da yükseliş göreceğiz. Bir yandan piyasa daralıyor, ödemeler aksıyor, bir yandan maliyetler artıyor. Merkez bankası önlem almakta geç ve yetersiz kalınca ekonomide güven azalmış, taşlar yerinden oynamıştır. 2008 yılında kişi başı gelirimiz 10 bin dolara çıkmıştı, 10 yıl sonra 10 bin doların da altına düşüyoruz”

Yaşanan sorunların çözümü yapısal reformlar

Başkan Davut Çetin yaşanan sorunların çözüm yolunun yapısal reformların hayata geçirilmesinden geçtiğini işaret ederek; “Adalet sistemi, Vergi reformu, Eğitim reformu, Sanayi stratejisi, Teşvik yapısı biran önce uzun vadeli projeksiyonlarla masaya yatırılması gerekiyor. Türkiye, gündemini ekonomiye ve yapısal reformlara döndürmek zorundadır. Orta vadeli Plan bütün endişeleri karşılayacak şekilde hazırlanmalı, yapısal reform takvimi açıklanmalıdır. Biz elbette Türkiye ekonomisinin gücüne, geleceğine inanıyoruz. Her zaman bu inancımızı söyledik, her zaman ümidimizi koruduk.

Türk özel sektörü birçok başarı hikâyesine imza atmıştır

Türkiye güçlü bir devlettir, Türk özel sektörü bugüne kadar birçok başarı hikayesine imza atmıştır. Eğer uzlaşma ortamıyla yapısal reformlara dönülürse, hukuk reformu yapılırsa, liyakata önem verilirse Türkiye ekonomisi tekrar güçlenecektir.

Başkan Davut Çetin ve heyeti meclis toplantısının ardından Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilçeye kazandırdığı yeni hizmet binasını da gezerek Başkan Murat Hüdavendigar Günay'dan bilgiler aldı. Davut Çetin “KUTSO yeni hizmet binasının Kumlucamıza hayırlı olmasını diliyorum. Böylesine güzel bir binanın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen başta Başkan Murat Hüdavendigar Günay, KUTSO Yönetimi ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette Başkan Davut Çetin tarafından KUTSO hizmet binasında sergilenmek üzere Meclis Başkanı Fahri Özen ve Başkan Murat Hüdavendigar Günay'a Atatürk'ün bir vatandaşla sohbeti sırasında çekilen fotoğrafını hediye etti.