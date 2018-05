ATSO Başkanı Çetin TOBB yönetiminde

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin gerçekleştirilen seçimli 74’üncü Genel Kurulu’nda ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeniden güven tazelediği seçimlerde TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapılan seçimli Genel Kurul’da TOBB Delegeleri’nin oyları ATSO Başkanı Davut Çetin, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Konya TO Başkanı Selçuk Öztürk, İzmir TO Başkanı Mahmut Özgener, İstanbul TO Başkanı Öztürk Oran, Kocaeli SO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Adana SO Başkanı Zeki Kıvanç, İstanbul TB Başkanı Ali Kopuz, Ankara TB Başkanı Faik Yavuz, Bursa TB Başkanı Özer Matlı, Diyarbakır TB Başkanı Engin Yeşil, İMEAK Deniz TO Başkanı Tamer Kıran yönetim kuruluna seçildi.

Seçimlerin ardından ATSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, kendisine destek veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve bölge Oda ve Borsa Delegeleri başta olmak üzere tüm TOBB Delegelerine teşekkür etti. Aldığı görevin kendisine getirdiği sorumluluğun bilincinde olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, “Bugün ülkemizin en önemli iş örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Genel Kurulu’nda gösterilen teveccüh ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Kentimiz ve ülkemiz için çalışmalarımızı artık TOBB Yönetimi’nde de sürdüreceğiz. Bu seçimin herkese hayırlı olmasını diliyor, benimle birlikte yönetim kuruluna seçilen tüm başkanlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.