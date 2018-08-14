ABD yönetiminin Türkiye’ye dönük tutumunu değerlendiren Çetin, “Ulusal bağımsızlığımız ve onurumuz için bu konuda gereken her tür fedakarlığa hazırız. Türkiye ekonomisi ABD’nin ekonomik yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçtedir” ifadesini kullandı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, son günlerdeki döviz artışıyla ilgili bir açıklama yaptı. Döviz kurlarında artışların devam etmesi nedeniyle döviz cinsinden borcu veya kira sözleşmesi olan, ithal girdi fiyatları nedeniyle maliyetleri hızla yükselen üyelerin sorunları ağırlaşmakta olduğuna dikkat çeken Çetin, bu sorunların dile getirilmesi ve çözüm aranması taleplerin de yoğunlaştığını kaydetti. Artışta, ABD yönetiminin Türkiye’ye dönük tutumunun etkisi olduğu açık bir şekilde gözüktüğünü belirten Çetin, “ Antalya özel sektörü olarak Türkiye’nin ABD’ye vereceği her tür karşılığa desteğimiz tamdır. Türkiye, ABD üslerini kapatmak, uçak alım anlaşmalarını iptal etmek, NATO üyeliğinden çıkmak gibi her tür karşılığı verme hakkına sahiptir. Ulusal bağımsızlığımız ve onurumuz için bu konuda gereken her tür fedakarlığa hazırız.

Bütün vatandaşlarımız Türkiye’nin ve ekonomimizin gücü konusunda müsterih olmalıdır. ABD’ye ihracatımız, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 5’i düzeyinde olup, çelik ihracatımız 1 milyar doların biraz üzerindedir. Türkiye ekonomisi ABD’nin ekonomik yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçtedir. Önemli olan husus, başta ekonomi yönetimi olmak üzere herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmesidir” dedi.

“Merkez Bankası faiz artışı gibi araçları da kararlılıkla kullanmalıdır”

Çetin Merkez Bankası’nın faiz artışı aracını kullanmasını gerektiğini belirterek, “Ekonomi yönetimi Türk Lirası’na güveni sağlamak üzere döviz piyasasındaki ateşi söndürmek için gerekli her önlemi almalıdır. Merkez Bankası aylardır yaptığımız uyarılara rağmen, gecikmeyle olsa da gerekli önlemleri almaya başlamıştır, faiz artışı gibi araçları da kararlılıkla kullanmalıdır” diye konuştu.

“AVM’ler ve işyeri sahipleri kira sözleşmeleri sabit kur düzeyinden TL’ye çevrilmelidir”

Döviz kurundaki artıştan etkilenen sektörlere dönük özel destekleyici önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu çerçevede önemli bir adım dövizle yapılmış kira sözleşmelerinin sabit bir kur düzeyinden TL’ye çevrilmesidir. Antalya’da başta AVM’ler olmak üzere birçok yerde kira sözleşmeleri döviz üzerinden yapılmaktadır. Mevcut kur düzeyinden kira ve diğer borç sözleşmelerinin yerine getirilmesinin imkanı yoktur. Önceki aylarda da dile getirmiş olduğumuz bu konuda döviz geliri olmayan üyelerimizin daha fazla dayanma gücü kalmamıştır. AVM sahibi şirketler ve bütün işyeri sahipleri döviz cinsinden sözleşmelerin bütün ticareti ve kendi cirolarını baltalayacağını görmelidir.

Dolar ile yapılmış kira sözleşmeleri 4.00 - 4.20 arasında bir kur düzeyinden TL’ye dönüştürülmelidir.

Kira sözleşmeleri TL’ye çevrilmediği takdirde, ekonomi yönetimi yasal düzenleme yaparak döviz ile yapılmış sözleşmelerin sabit kur ile TL’ye dönüştürülmesini sağlamalıdır.

“Döviz mevduatı olan vatandaşlarımız dövizlerini TL’ye çevirmelidir”

Şirketlerin ve vatandaşların dövize yatırım yapmasını doğru bulmadığını ifade eden Çetin, “İçerisinde bulunduğumuz günler dayanışma günleridir, şirketlerimiz ve vatandaşlarımız Türkiye ekonomisine ve milli paramıza güvenmelidir. Türkiye ekonomisinin kaybettiği yerde hiç kimsenin şahsi kazancının anlamı yoktur. Döviz borcu olmayan şirketlerin ve vatandaşımızın dövize yatırım yapması doğru değildir. Döviz mevduatı olan vatandaşlarımız dövizlerini TL’ye çevirmelidir” dedi.

“Temel girdi fiyatlarında artışı önleyecek önlemler alınmalıdır”

Çetin, son olarak “Akaryakıt, elektrik, demir-çelik, un, yem gibi temel girdi fiyatlarının kur artışı ve ekonomideki belirsizlik nedeniyle ciddi oranlarda yükselmesidir. Kur artışı nedeniyle fiyat belirlenememekte, ödemeler kesintiye uğramakta, sanayici, tüccar ve esnaf maliyetlerini karşılayamaz duruma düşmektedir. Döviz kuru artışının durdurulması, TL’ye güvenin güçlendirilmesi bu nedenle hayati önemdedir. Ekonomi yönetimi girdi maliyetlerindeki aşırı artışları vergi indirimleri ile önlemelidir. Şirketlerimiz temel girdilere zam yapmak için acele etmemelidir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin sıkıntılarını biliyor, üzüntülerini paylaşıyor, sorunlarını ve taleplerini her platformda sorumlulukla dile getiriyoruz” ifadelerine yer verdi.