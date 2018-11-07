ATSO Başkanı Çetin: “Yetişmiş ara elemana ihtiyaç var”

ATSO Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile söyleşi gerçekleştirdi. Sivil Düşünce Derneği üyeleri, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrencinin ilgi gösterdiği söyleşide Çetin, Antalya ekonomisinin turizm ve tarıma dayalı bir sektör olduğunu söyledi. Çetin, “Antalya ticaretinin neredeyse yüzde 50'sini turizm sektörü oluşturmakta. Antalya'da İspanya, Mısır ve Yunanistan'dan daha fazla 5 yıldızlı otel bulundurmakta. Türkiye'ye gelen turist sayısı 40 milyon, Antalya'ya bu yıl gelmesi beklenen turist sayısı ise 14 milyon. Bu rakamlardan da anlaşılabileceği gibi şehrimizin turizm potansiyeli çok büyük. Buna bağlı olarak özellikle gençlerimiz açısından turizm sektörü büyük bir istihdam kaynağı. Onun için sevgili öğrenciler bu şartları göz önünde bulundurarak kendinizi iyi yetiştirmeye ve yabancı dil öğrenmeye gayret gösterin” diye konuştu.

“Turizm ve tarıma destek veren 150 civarında fabrika mevcut”

Konuşmasında Antalya tarımına da değinen Çetin, “Antalya Türkiye'nin yaş meyve sebze deposudur. Görüyorsunuz Elmalı'da elma, Finike ve Kumluca'da portakal üretiliyor. Türkiye örtü altı varlığının yüzde 50'si Antalya'dadır. Şu anda 7 milyon ton yaş sebze-meyve üretimimiz var. Geçen yıl 450- 500 milyon dolarlık yaş sebze meyve ihracatı yapıldı. Diğer taraftan organize sanayi bölgesinde turizm ve tarıma destek veren 150 civarında fabrika mevcut. Üniversiteyi bitirdikten sonra iş arayacaksınız. Şehrimizin Turizm, Tarım ve sanayi potansiyeli sizlere büyük fırsatlar sunuyor. Bu avantajı iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim” dedi.

Özel sektör olarak çok ciddi anlamda yetişmiş elemana ihtiyaç duyduklarını dile getiren Çetin, “Günümüzde siz öğrencilerin dikkat etmesi gereken dijitalleşme var. Geçen yılı Antalya için inovasyon yılı ilan etmiştik. Bu yılı da Antalya 4.0 yaptık. Endüstri 4.0 dediğimizde hepimiz önce sanayide 4.0'ı ele aldık. Fakat Endüstri 4.0 sadece sanayideki 4.0 değilmiş. Turizmde 4.0 nasıl olur? Pazarlamada 4.0'ı nasıl yapabiliriz? E- ticaret ve e-pazarlamayı nasıl geliştirebiliriz? Hepimizin kendisini geliştirmesi gerekiyor. Bu yılda Antalya 4.0 ilan ederken bir yıl yetmez dedik, 2018- 2020 ye kadar Antalya 4.0'ı ilan ettik. Antalya'da tarım, turizm ve kent olarak kaliteyi nasıl artırabiliriz konusunda çalıştaylar yaptık. Akdeniz Üniversitesi İktisat Fakültesi ile çalışmalar yaptık. Dünya çok hızlı ilerliyor ve bizimde ümidimiz sizlersiniz. Sizler gelecekte yaşayacaksınız. O halde kendinizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayın” ifadelerini kullandı.

Çetin, “Artık dünya dijital çağdan dolayı tek bir pazar haline geldi. Pazarlama yapan arkadaşların kendilerini geliştirmeleri lazım çünkü pazarlama teknikleri çok değişti. Dünya'nın en büyük 5 şirketine baktığımızda Amozon birinci, Apple ikinci, Google üçüncü, Samsung dördüncü, Facebook beşinci. Bu şirketlere baktığımızda 20 sene önce bunlardan sadece Samsung vardı. Diğerlerini sizler gibi genç girişimciler kurmuşlar. Sizlerde büyük düşünün, çok çalışın. İnanırsanız ve gereğini yaparsanız mutlaka başarırsınız.”