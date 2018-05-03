ATSO Başkanı Çetin’den Nisan ayı enflasyon değerlendirmesi

Enflasyonda tek hane ümidinin kaybolmaya başladığını kaydeden Başkan Çetin, ekonomide güveni güçlendirecek, beklentileri iyileştirecek adımlara ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

TUİK tarafından 2018 Nisan ayı enflasyonunun bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 1,87, Yİ-ÜFE’de yüzde 2,60 olarak açıklandığını, yıllık enflasyonun ise tüketici fiyatlarında yüzde 10,85, Yİ-ÜFE’de yüzde 16,37 olduğunu hatırlatan Başkan Çetin, zam şampiyonunun kadın ceketi olduğunu aktardı.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplarla ilgili açıklama yapan Çetin, "Giyim ve ayakkabıda yüzde 10,40 ulaştırmada yüzde 3,54 artış, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 0,21 düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek artış gösteren ürün yüzde 28,52 ile ceket (kadın için), yüzde 26,96 ile elbise olurken; en fazla düşüş gösteren ürünler ise sırasıyla yüzde 32,41 ile sivri biber ve yüzde 32,34 ile patlıcan olmuştur. Sebze ve meyve fiyatları enflasyonu aşağı çekerken, giyim fiyatlarının, akaryakıt veya ulaşım fiyatları, ev bakım ve ev eşyası grubu Nisan ayı enflasyonunda son 15 yılın rekorunun kırılmasına yol açtı. Yİ-ÜFE aylık bazda yüzde 2,60, dört aylık bazda yüzde 8,03 ve yıllık bazda yüzde 16,37 olmuş, aylık ve dört aylık enflasyonda son 10 yılın rekorunu kırmıştır."

Dolardaki artış kur-enflasyon sarmalını güçlendirdi

Üretici enflasyonundaki artışın gıda, petrol ürünleri, giyim ve demir-çelik fiyatlarına bağlı olduğunu söyleyen Başkan Çetin, “Gıda grubunda TÜFE sebze ve meyve sayesinde düşerken, ÜFE’de artışın sürdüğüne dikkat edilmelidir. Milli paramızın dolar karşısında son bir yılda yüzde 18, son bir haftada yüzde 3 değer kaybetmiş olmasıyla birlikte kur-enflasyon artışı sarmalının güçlendiği görülmektedir.

Önceki hafta Merkez Bankası’nın enflasyonu yüzde 7.2-yüzde 9.6 aralığında tahmin etmiş olmasına rağmen enflasyonda tek hane ümidi kaybolmak üzeredir. 2017 yılında genişletici maliye politikası uygulamaları ekonomiyi canlandırmak için gerekliydi, fakat hem kredi teşviklerinde yatırımları gözetmek hem de enflasyonu kontrol altında tutmak için para politikasında disiplinli olmak gerekiyordu. Merkez Bankası maalesef bu disiplini ve güveni sağlamakta gecikmiştir ve bu gecikmenin bedelini kur ve enflasyon artışı olarak ödüyoruz. Enflasyon hedefi çıpa özelliğini kaybetmiştir, bu nedenle artık bu kur-enflasyon sarmalını kıracak, ekonomide güveni güçlendirecek ve beklentileri iyileştirecek ekonomik bir çıpaya ihtiyaç bulunmaktadır” diye konuştu.

“Batı Akdeniz’de enflasyon Türkiye ortalamasının üzerinde”

Batı Akdeniz bölgesinde TÜFE oranının aylık bazda yüzde 2,36, dört aylık bazda yüzde 6,00 ve yıllık bazda yüzde 12,04 olarak gerçekleştiğini belirten Çetin, şöyle devam etti: “Bölgemizde enflasyon, aylık, dört aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde kalmıştır. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi, 26 bölge arasında aylık ve yıllık bazda üçüncü, dört aylık bazda ise birinci sırada yer almıştır.

Bölgemizde ana harcama grupları itibariyle aylık en yüksek fiyat artışları yüzde 12,70 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,85 ile konut, yüzde 3,75 ile ulaştırma harcama gruplarında, en fazla düşüş ise yüzde 0,94 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülmüştür. Dört aylık enflasyonda en yüksek artışlar, yüzde 9,26 ile konut, yüzde 6,81 ile sağlık ve yüzde 6,69 ile eğlence ve kültür harcama gruplarında görülürken düşüşün görüldüğü tek harcama grubu ise yüzde 1,12 ile haberleşme olmuştur. Yıllık enflasyonda ise en yüksek artış yüzde 17,29 ile ulaştırma, yüzde 16,84 ile ev eşyası ve yüzde 14,47 ile konut gruplarında gerçekleşirken düşüşün görüldüğü tek harcama grubu ise yüzde 0,66 ile haberleşme olmuştur. Turizmdeki gelişmenin 2018 yılı enflasyonunda kısmi etkisi olacaktır.Bölgemiz için asıl önemli konu sebze ve meyvede üretici fiyatlarının seyridir. Enflasyondaki düşüşün üretici fiyatları üzerinden değil seradan market rafına olan süreçteki verimlilik ile sağlanmasını arzu ediyoruz."