Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 11:10

ATSO Başkanının sosyal medya hesabı çalındı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin’in facebook hesabı çalındı.

ATSO Başkanının sosyal medya hesabı çalındı

30 Mayıs 2018 11:10


ATSO Başkanı Davut Çetin’in facebook hesabı hacklendi. Çetin’in hesabını çalan kişi ya da kişiler, 2 bankada ismi vererek "Hesabı olan bir arkadaşım yazabilir mi?" paylaşımında bulundu. Gün boyunca aynı mesajın paylaşımı belirli aralıklarla devam etti. Başkan Çetin, paylaşımların yapıldığı hesabın kendisine ait olduğunu kaydetti. Davut Çetin, "Dün gece saatlerinden bu yana Facebook hesabım kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirildiğinden bilgim dışı paylaşımlar yapılmaktadır. Kıymetli takipçilerimden bu paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederim. Sorun giderildiğinde yeniden bilgilendirme yapacağım. Hesabı geri almak için çalışma başlattık. Siber suçlara suç duyurusunda bulunduk. Şifre hacklendiği için hesabı kapatamıyor ve geri alamıyorum. Konuyla ilgili facebook ile de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç