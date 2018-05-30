ATSO Başkanının sosyal medya hesabı çalındı

ATSO Başkanı Davut Çetin’in facebook hesabı hacklendi. Çetin’in hesabını çalan kişi ya da kişiler, 2 bankada ismi vererek "Hesabı olan bir arkadaşım yazabilir mi?" paylaşımında bulundu. Gün boyunca aynı mesajın paylaşımı belirli aralıklarla devam etti. Başkan Çetin, paylaşımların yapıldığı hesabın kendisine ait olduğunu kaydetti. Davut Çetin, "Dün gece saatlerinden bu yana Facebook hesabım kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirildiğinden bilgim dışı paylaşımlar yapılmaktadır. Kıymetli takipçilerimden bu paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederim. Sorun giderildiğinde yeniden bilgilendirme yapacağım. Hesabı geri almak için çalışma başlattık. Siber suçlara suç duyurusunda bulunduk. Şifre hacklendiği için hesabı kapatamıyor ve geri alamıyorum. Konuyla ilgili facebook ile de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.