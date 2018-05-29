ATSO CHP Milletvekili Adaylarını ağırladı

ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanlık Divanı’nın da bulunduğu ziyarette Davut Çetin, “Kentimiz ve ülkemiz için hayırlı sonuçlara vesile olacak bir seçim dönemi diliyorum” dedi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak her seçim döneminde adaylara verilmek üzere bir seçim bildirgesi hazırladıklarını belirten Çetin, “Siyasi partilerden beklentimiz bu dönem çok yüksek. Çünkü yıllardır konuştuğumuz sorunlar var. Bir kısmı çözüldü ama birçok kısmı da çözülmedi. ATSO’nun eski başkanı olarak Sayın Budak çok iyi bilir, biz her dönem bir seçim bildirgesi hazırlarız. Bu bildirgede ATSO’nun talepleri, önerileri yer alır. Ekonomiden sosyal hayata, Antalya’ya dair bir yol haritası çizeriz. Bu sene de bir hazırlık yaptık, bildirgemizi sizlere takdim edeceğim. Buradaki sorunlara baktığımızda bir kısmının çözülmüş olduğunu bir kısmının da halen çözüm beklediğini görüyoruz. Bildirgemizdeki birçok husus CHP’nin açıkladığı seçim bildirgesi ile uyuşuyor. Özellikle Türkiye’nin artık dijital Türkiye olması anlamında çok ciddi adımların atılması gerekiyor. ATSO olarak 2018 yılını Antalya 4.0 Yılı olarak ilan etmiştik. Önümüzdeki iki yıl da bu yönde çalışmalar yapacağız. Antalya 4.0 projesinin sonuçlarını 29 Ekim’e kadar Antalya’nın erkleriyle paylaşıp, 2020 yılına kadar da Antalya’nın vizyon projesi olarak değerlendireceğiz. Bu rapora destek vermenizi istiyorum. Seçimden sonra tekrar tüm partilerle buluşup bunun üzerinde görüşmeler yapacağız” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak da, konuşmasında ATSO’nun yeni Yönetim Kurulu’na başarılar diledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Antalya’da her zaman yön gösterici belirleyici olduğunu vurgulayan Budak, “Bundan sonra da olmaya da devam edecek, çünkü Antalya’nın gayri safi milli hasılasının önemli bir bölümü buranın üyeleri tarafından sağlanıyor. Hem zenginlik aynı zamanda da istihdam sağlıyor. O yüzden bu seçim bildirgesi her dönem, benim dönemimde de belirleyici notlar düşmüştü, bunu siyasiler dikkatle incelemişlerdi, biz de bu seçim bildirgesinden faydalanacağız” dedi.

ATB ziyareti

ATSO’nun ardından Antalya Ticaret Borsası’na giden CHP Heyeti, ATB Başkanı Ali Çandır ve yöneticilerle görüş alışverişinde bulundular.

Çetin Osman Budak, ATSO başkanlığı döneminde, ATB, Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Kesme Çiçek İhracatçı Birlikleri ile bir araya gelerek, Antalya için birlikte güzel şeyler yaptıklarını anımsattı.

ATB Başkanı Ali Çandır ise, “Antalya’ya yönelik özel bir yaklaşım olması konusunda çaba sarf edeceğiz. Çünkü Antalya tarımsal hasılat bakımından Türkiye’nin birincisi. Uzun süredir üzerinde durduğumuz tarım sektörünün gelişmesi konusunda hayati derecede önem atfettiğimiz tarımda özel bir sosyal güvenlik sisteminin ortaya çıkartılması, tarım sektöründen kaçışın önüne geçilmesini arzu ediyoruz” dedi.