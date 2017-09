ATSO Geleneksel Ödül Töreni

Ne zaman bu riskler ortadan kalkar o zaman OHAL’i kaldıracağız. Yoksa biz OHAL’inden devamından yana olmayız olamayız” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) 2016 yılında en fazla vergi ödeyenler ile döviz kazandırıcı, istihdam sağlayıcı faaliyetlerde bulunan firmaları ödüllendirdiği, Geleneksel Ödül Töreni, ATSO Atatürk Konferans Salonunda yapıldı. Bu yılki tören kapsamında ilk kez “Antalya İnovasyon Ödülü” “ürün”, “hizmet”, “pazarlama”, “organizasyon” ve “süreç” inovasyonu olmak üzere 5 kategoride verildi.

Törene, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır,bölge oda ve borsaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile iş, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Törende konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, dünyada Türkiye’ye benzer bir ülke olmadığını vurgulayarak, hangi yöreye gidilirse gidilsin bir yöresel ürün olduğunu kaydetti. Yöresel ürünlerin coğrafi işaret alması konusunda bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini dile getiren Bakan Elvan, “Projeler ne oldu diye soruldu. Ağzımızdan o dönemde ne çıkmışsa her ne varsa gerçekleştiriyoruz. Kruvaziyer limanında süreç uygulamaya geçildi. Antalya’nın her projesi için, Başkan Türel ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte çalışıyoruz. Boğaçayı Limanı, bürokrasi yönünden çözülmesi zordu ama onu da çözdük. Birli ve beraberlik önemlidir. Hepsinden önemlisi ortak akıl, ortak aklın olduğu yerde hata olmaz. TOBB, MÜSİAD, TÜSİAD’ın getirdiği her öneri bizim için değerlidir. Getirilen her sorunu her öneriyi tartışıyoruz, taleplerin en az yüzde 90’ını gerçekleştirdik. Şahidi de Hisarcıklıoğlu’dur” dedi.

"Türkiye güçlendikçe saldırılar artıyor"

“15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi başka ülkede olsaydı o ülkenin ekonomisi allak bullak olurdu” diyen Bakan Elvan, “Gelen önerileri teker teker uygulamayı koyduk. Türkiye artık terörle mücadele edemez diyenlere en güzel cevabı birlikte verdik. Kredi notumuzu düşürmeye çalışanlara en güzel cevabı verdik. Büyüme patikamızı daha da yukarıya çekeceğiz. Bizim hedeflerimiz var, vizyonumuz var. El birliğiyle mücadelemizi sürdüreceğiz 7 düvele karşı mücadele veriyoruz, Türkiye güçlendikçe, büyüdükçe saldırıların arttığını hep birlikte görüyoruz” diye konuştu.

“Biz OHAL’in devam etmesini arzu eder miyiz?”

Budak’ın OHAL eleştirilerine de cevap veren Bakan Elvan, “Biz 2002 yılında iktidara geldiğimizde ilk işimiz OHAL’i kaldırmak oldu. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için kolları sıvadık. Ve tabu niteliğinde olan herhangi vatandaşın ağzına alamayacağı, konuşamayacağı hususları tabu niteliğinden çıkardık demokratikleşme alanında inanılmaz bir gelişme sağladık. 15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Biz OHAL’in devam etmesini arzu eder miyiz? OHAL’i iktidara gelir gelmez kaldıran bir parti olarak elbette etmeyiz ama bu ülkenin güvenliği her şeyin üstündedir. Her Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı bizim için değerlidir, onu korumak ve kollamak bizim görevimizdir. Ne zaman bu riskler ortadan kalkar o zaman OHAL’i kaldıracağız. Yoksa biz OHAL’in devamından yana olmayız olamayız. Ülkemizin güvenliği her şeyden önemlidir. 15 Temmuz darbe girişimi yapan FETÖ dışında bir taratan PKK diğer taraftan DAEŞ DHKPC gibi terör örgütlerinin ve onun destekleyen bir takım üst akıl gruplarının, bir takım kesimleri mücadeleleri karşısında bizimde mutlaka mücadele etmemiz gerekiyor. PKK ve DAEŞ’e yönelik yoğun bir mücadele sürdürüyoruz. Ama burada hiçbirimizin bir terör örgütünü korumak ve kollamak görevi olamaz. Eğer konu terörse, eğer konu vatanın birliği bütünlüğüyse hep birlikte olmak zorundayız. Kimse kusura bakmasın. Hep birlikte olmak durumundayız. Şu ifadenin kullanılmasını asla tasvip etmem. O bir terörist olabilir ama elinde silah olmayabilir, o pikniktedir’. Bunu asla kabul edemem. Teröristse onun gereği yapılmalıdır ve o yok edilmelidir. Bu çok açık ve net. Elbette ben hepimiz birlikten yana olmalıyız, dayanışmanda yana olmalıyız. Birlikte Türkiye olmalıyız. Biz mücadele etmeye varız. Terör örgütleri konusunda tek yumruk olalım. Gelin FETÖ konusunda tek yumruk olalım. Terörle mücadeleyi birlikte yürütelim” dedi.

"Turizmde kişi başı gelir düşük"

Antalya’nın marka bir dünya şehri olduğuna değinen Elvan, “81 ilimiz içinde Antalya yaşam standartları açısından birinci sırada, eğitimde ön sırada, turizmde öncü. Turizmde kişi başına gelir oldukça düşük. Bunu yukarı çekmemiz gerekir. İspanya bir dönüşüm programı uyguladı. Bizde bunu yapabiliriz. Her şey dahili biranda bırakamayız ama bir yandan başlamamız gerekiyor. Turizmin Antalya’ya ve Türkiye’ye çok daha fazla katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Cari açığın düşürülmesinde önemli bir araç olacaktır. Antalya’nın örtülü sera alanında önde gelen illerimizden birisidir. Burada bazı risklerimiz var. Nedir herhangi bir ülkeyle sıkıntı yaşadığımızda pazar alanında narenciye alanında sıkıntı yaşıyoruz ihracat yapılacak ülke sayısını arttırmalıyız. Soğuk hava ve depolamada yeni standartlarımız olacak. Antalya için ağzımızdan ne çıkmışsa hepsini teker teker gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Geçen yılı sağ salim atlatan her üyemiz başarılıdır”

ATSO Başkanı Çetin, Antalya turizminin, Türkiye turizmi olduğunu dile getirerek, Türkiye’nin zenginliğinin Antalya’nın zenginliğine dönüştüğünü kaydetti. Antalya’nın, bu yıl 10 milyona yakın turiste ev sahipliği yapacağını kaydeden Çetin, turizmde bu sayıya yeniden ulaşmanın Antalya’nın başarısı olduğunun altını çizdi.

"Uzlaşma ve birliktelik vurgusu"

2016 yılının Antalya ekonomisi için kriz yılı olarak geçtiğini aktaran Çetin, “Geçmiş yıllarda Türkiye vergi tahsilatındaki payımız yüzde 1.5 idi, son veriye göre yüzde 1.1’e düşmüş durumdadır. Bu rakam geçen yıl uğradığımız kaybın büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Geçen yılı sağ salim atlatan her üyemiz başarılıdır. Vergi, ihracat, istihdam şampiyonu üyelerimiz ise gerçekten üstün bir başarı göstermişlerdir. Hakikaten son iki yıl tarihimizin en zor yılları arasındaydı ve bize denk geldi. 18 yıldır odada görevler üstleniyorum, bu kadar zor bir 2 yılı hatırlamıyorum. Biz, en kötü günümüzde bile ümitsiz olmadık. Antalya’nın geleceğine her zaman güvendik. Bu dönemi birlik ve beraberlik içinde aşmak için hepimiz fedakarlık yaptık, sorumlu davrandık ve en zor dönemi geride bıraktık. Türkiye ve Antalya zorluklar yaşarken, biz bu kürsüden her zaman uzlaşma ve birlik çağrısı yaptık. ATSO olarak bugün bu kürsüden bir kez daha uzlaşma ve birlikteliğin önemini vurgulamak istiyorum. Bizim ticaret kültürümüzde el sıkışma ve uzlaşma olmadan ticaret yapılamaz” diye konuştu.

"Eğitim ve verimlilik reformu"

Kalkınmanın temelinde, kaliteli eğitim, farklı fikirlere saygı, hukuka dayanan güven ve uzlaşma kültürü olduğuna vurgu yapan Davut Çetin, “Bu nedenle, uzlaşma kültürüyle milli birliğimizi ve demokrasimizi güçlendirmeliyiz. Demokrasi ve insan hakları konusunda dünyaya örnek olmalıyız. Bunlar sadece siyasi konular değildir, turizmi, ihracatı, hatta konut satışını etkileyen konulardır. Yüksek büyümeye rağmen enflasyon, genç işsizliği, cari açık önemli sorunlarımızdır. Son dönemde bankaların ve büyük firmaların karlarındaki aşırı artış dikkat çekicidir. Buna karşılık KOBİ’lerin karlılık ve rekabet sorunları devam etmektedir. Bu çerçevede vergi reformu, uzun vadeli yatırım finansmanı, kayıt dışı ve haksız rekabetin önlenmesi konularında ilerleme sağlamalıyız. Eğitim ve verimlilik reformu artık acil hale gelmiştir. Türkiye tarımda ve turizmde dünyada ilk 10 içerisinde, fakat sanayide, ihracatta ve katma değerde gerideyiz. İngiltere, Fransa gibi ülkelerde tarımda bir çalışan yılda 100 bin dolarlık üretim yapmaktadır. Biz ise 15 bin dolara ulaşmaya çalışıyoruz.”ifadelerine yer verdi.

“Teşvikler yeni kapılar açtı”

Orta gelir tuzağından çıkmak için teknoloji ve inovasyon hamlesinde geç kalınmaması gerekildiğini kaydeden Çetin şöyle konuştu:

“Atatürk sanayi yatırımlarına öncülük etmiş, özel sektörü de desteklemiştir. Bugün aynı modeli ileri teknoloji için uygulamalıyız. Son dönemde teşvik sistemi yenilikleri bu yolda kapı açmıştır. Elektrikli yerli otomobil projesi de Türkiye’nin teknoloji üretmesi için büyük bir adım olabilir. Bütün bunlar, özel sektör ve sivil toplumun katılımıyla, siyasi ve sosyal uzlaşmayla mümkün olan gelişmelerdir.”

"İnovasyon vurgusu"

Antalya’da turizm için ayrı, tarım ihracatı için ayrı, sanayi ihracatı için ayrı çalışmalar yaptıklarının altını çizen Çetin, “Bütün bu tecrübeleri kaynaştırmak ve sinerji yaratmak için Dış Ticaret Kulübü kurduk. Yabancılara konut satışı için de aynı şekilde çalışmalıyız. Bu yıl güzel bir yeniliğimiz Etik Kurul ve Etik sözleşmeleri hayata geçirmek oldu. Ticarette dürüstlüğü, güven ve itibarı geliştirmemiz, iş ahlakına önem vermemiz gereklidir. Son dönemde çok çalıştığımız bir konu dijital çağa uyum sağlama konusudur. Odamız bu kapsamda E-Oda çalışmalarını başarıyla yürütmektedir, şimdi mobil oda hazırlıkları başlamıştır. Oda olarak 2017’yi Inovasyon yılı ilan ettik. Inovasyon merkezi hedefini stratejik planımıza koyduk. İlk aşamada inovasyon yarışması ve proje pazarı çalışmalarını başlattık. Ayrıca Organize Sanayide yeni teknoloji geliştirme bölgesi projesine ortak olduk. Antalya’da kent müzesi, doğa müzesi ve opera binası gibi güzel projelerin başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Bu dönemde kadın ve genç girişimci kurullarımızın çalışmalarına destek olduk ve kurullarımız güzel çalışmalar yaptılar.”ifadelerine yer verdi.

"Antalya’ya öneriler"

“Antalya 2023 hedeflerimizi hep birlikte gözden geçirmeli ve bir Antalya anayasası oluşturmalıyız” diyen Çetin, “Ulaşımda metro, hızlı tren, otoyol ağlarına bağlanma en önemli projelerdir. Kentsel dönüşüm master planının uygulamaya geçirilmeli, ada bazlı dönüşüm başlamalıdır. Kruvaziyer liman projesi hayata geçmelidir. Limanımızın kapasitesi artmalı, Serbest bölgemiz genişletilmelidir. Uluslararası direkt tarifeli uçak seferlerine de teşvik verilmelidir. Batı Antalya’nın butik oteller yoluyla gelişmesi planlanmalıdır. İç bölgelerimizin kırsal turizm yoluyla geliştirilmesi hedeflenmelidir. Sağlık turizmi, kültür turizmi alanlarında daha hızlı bir gelişme sağlanmalıdır. Antalya ekonomisi dijital, akıllı ve yeşil ekonomi hedefiyle gelişmelidir. 2023’e kadar bütün otellerimiz yeşil otel olmalıdır. Bütün restoranlarımız beyaz bayrak hedeflemelidir. Tarımda kooperatifleşmeye, biyolojik üretime, markalaşmaya geçmeli, lojistiğe ve ihracata daha fazla önem vermeliyiz. Birçok Avrupa ülkesinde bölgeler yüzde 100 yöresel ürün kampanyaları başlattılar. Ticarette küçük işletmelerin turizmden pay alması için alışveriş caddesi konsepti ve estetik kapalı çarşı modelini geliştirmeliyiz. Alışveriş festivalimizi uluslararası boyuta çıkarmalıyız. E-Ticaret ve dijital Antalya önemli hedefimiz olmalıdır. Yeni bir teknik eleman sınıfı yetiştirmeliyiz. Bu hedeflere sevgi, saygı, ahde vefa değerlerini içeren birliktelik kültürüyle ulaşabiliriz. Turizm ayrı, sanayi ayrı, tarım ayrı, esnaf ayrı, özel sektör, belediye ayrı diye bir şey yoktur. Bunların hepsi bir tek şeydir ve adı Antalya’dır” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu

TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu, Antalya’da bugün iş dünyasının gurur günü olduğunu ifade ederek, “Bugün 3 hayırlı iş vesilesiyle Antalya’ya geldik. Antalya Ticaret Borsamızın emekleriyle hayata geçen Türkiye’nin tek ve en büyük yerel ürünler fuarı Yörex’i açtık. Şimdi de başarılı girişimci kardeşlerimizi ödüllendireceğiz. Antalya TOBB Fen Lisemizin de açılışını yapacağız. Burada bir diğer güzel olay daha var. Kamu-özel, iktidar-muhalefet, tüm Antalya burada birlikte. Mesele Antalya olunca herkes bir araya geliyor. Antalya’nın karar vericileri bir araya geldikçe rahmet ve bereket Antalya’ya geliyor. Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan sabahtan bu yana bizimledir. Türk özel sektörüne nasıl baktığının somut göstergesidir. Onun yaptığı işlerin hepsinin bize faydası oluyor. Alkışlayın bakalım, alkış bedava. Milletvekillerimiz burada, sizlere ne kadar önem verdikleri gösteriyor. Onlarda bizim avukatlıklarımızı yapıyor, sizin dertlerinizi çözmek için kapı kapı geziyor” ifadelerine yer verdi.

“Antalya okur yazarlıkta birinci”

Antalya’nın bugün okuryazarlıkta Türkiye birincisi olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin en gelişmiş, hayat standardı en yüksek, ilk 10 ilinden biri Antalya’dır. Dünya Üniversiteleri Sıralamasında, Antalya Akdeniz Üniversitesi de bu yıl yer almayı başardı. Turizm’de dünyada en çok ziyaret edilen ilk 12 ilden biri Antalya’dır. Sadece turizmle değil, sanayi ve tarımda da öne çıkıyorsunuz. Yat üretiminde de dünya markası haline gelmiş durumda. Meyve-sebze-seracılık-çiçekçilikte, yine lider il Antalya’dır. Antalya tüm bunları nasıl başardı? Kimlerle başardı? İşte bu salonda bulunan müteşebbis insanların emeği ve gayretiyle başardı. Antalyalıların girişimci gücünü bir örnek daha vereyim. Son 10 senede en fazla marka tescili yaptıran 5.’inci il Antalya’dır. Antalya Türkiye için, ekonomimiz için çok önemli. Antalya büyürse, Türkiye’de büyüyor, Antalya sıkıntı yaşarsa Türkiye’de sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle Antalya’nın yeri farklı, buraya özel bir ihtimam göstermek durumundayız” dedi.

“İnovasyon yılı”

ATSO’nun çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Antalya’daki çalışmalarını da yakından takip ediyorum. E-atso projesi ile Türkiye’nin ilk dijital odasını hayata geçirdi. Yine bir diğer ilki yaptı, ATSO Ticari Etik Üyelik projesini başlattı. ATSO Akademi kapsamında, üyelerimize, liderlikten, yazılıma, çok geniş bir yelpazede eğitim veriyor. 2017 yılını inovasyon yılı ilan ederek, Antalya’nın bu konuya odaklanmasını sağladı. Yapı malzemeleri ve gıda sektörleri başta olmak üzere, birçok Antalyalı firmamızın ihracata başlamasını, yurt dışında yeni pazarlara ulaşmasını sağladı.”diye konuştu.

“1 milyar TL yük kalktı”

Üretim Reformu Paketi hakkında da konuşan Hisarcıklıoğlu, “Çok tartışılmadı, bizim lehimize olan konulara iktidar muhalefet destek verdi. TRT’yi biz mi finans edeceğiz diye şikayet ediyorduk, sanayiciler mi ödesin diyorduk. Bu haziran ayında çıkan üretim reform paketinde TRT payını artık ödemiyoruz. Damga vergisi de çözüldü. Bu paketin içinde bizim üzerimizde yük alan maddeler geçti. Peki kalkan yük ne kadar haziran ayından üzerinizden kalkan yük ne kadar tam 1 milyar TL’lik yük kalktı. 1 milyar her sene cebimizde kalacak. Beyaz eşya satışlarımız yüzde 30 arttı. Çünkü KDV beyannamelerinden biliyorum. Konutta da yüzde 10 arttı. Karşılıksız senet oranında yüzde 47 düşüş yaşandı” dedi.

“Birbirinizi sevin”

“Antalya kendine güveniyor, geleceğine güveniyor” diyen Hisarcıklıoğlu, “ Ama hepsinden önemlisi şu, birlik içinde olduğumuz sürece, tüm bu sıkıntıları aşacak güçteyiz. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim, öteki diye görmeyelim. Birbirimizi sevelim. 80 milyon bir ve beraber olursak bileğimizi kimse bükemez. Tüm dünya bir araya gelse bükemez. Bunu bir sen önce yaptık. Birbirimizi sevdiğimiz zaman hedefimize ulaşırız” diye konuştu.

“ATSO’daki görevinden istifa eden tek başkan”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ATSO’ya gençliğinin önemli yıllarını verdiğini aktararak, odadaki görevinden istifade ederek siyasete girdiğini söyledi. ATSO Antalya’nın geleneklerini yansıtan bir kuruluş olduğunu belirten Türel, “Antalya’da üreten çalışan alın teri döken herkes bizim için değerlidir. İşadamlarının ne kadar işleri iyi giderse belediyenin de işleri iyi gidiyor demektir. 13 sene önce kanalizasyon oranı yüzde 30’du bugün yüzde 100 oldu. 2001 yılında bir olan artıma tesisi bugün 32 oldu. Mavi bayraklı plaj sayısında dünya birincisiyiz. Ulaşımda metro artık Antalya’nın menziline girmiştir. Antalya tarihinin en şanslı döneminden birini yaşıyor. En önemli projemiz engelsiz şehir projesidir. Yatırım bütçesi olarak 1 trilyonu geçeceğiz. Antalya’yı yükseltmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Geleceğe güvenle bakmamız lazım”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, geleceğe bakılması gerektiğinin altını çizerek, “ O partinin şusu, onun busu değil, Devlet Planlama Teşkilatının öncelikle belirlediği konuları önce yapalım. Biran önce eyleme geçmemiz gerekir. Planlama, tasarı ile konuşurken zaman geçiyor. Geleceğe güvenle bakmamız lazım. Yapıcı uzlaşmacı muhalefette yana olduk. Yapacağımız çok iş var. Gündelik siyasi çekişmelerden uzak durmalıyız.” dedi.

“Muhalefet ve iktidarla kanunlar çıkartarak terörü baskı halinde tutabiliriz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, turizmdeki artışın rakamsal olarak iyiye gittiğini belirterek, fiyatların düşük olmasından yakındı. Antalya’da dinamik bir tarım ve turizm olduğunun altını çizen Budak, “Buna bağlı bir zincir var. OHAL artık biran önce kalkmalı hem ekonomi hem sosyal alanında muhalefet ve iktidarla kanunlar çıkartarak terörü baskı halinde tutabiliriz. Ülkemiz büyüyor ama büyüme işsizliğe neden yansımıyor. Enflasyona neden yansımıyor, cari açığa neden yansımıyor. Bize acilen hukukun üstünlüğü demokrasi ve artık hepimiz için özgürlük gerekiyor. Sanayide 4 sıfırı yakalayabilmek için eğitim kurumlarımızı özgürleştirelim. Siyasetin dili toplumu son derece kötü etkiliyor. Biran önce siyasetteki o sertlik ve kutuplaştırıcı dil terk edilmeli. Uzlaşma ve barış ortamına kavuşmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 135 yıldır kentin ticaretine, sanayisine ekonomisine lokomotiflik yapan ATSO’nun üyeleriyle Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracaklarını kaydetti.

TOBB Lisesi açıldı

TOBB’nin Antalya eğitimine bir okul hediye ettiğini dile getiren Vali Karaloğlu, “Ama hem Van’dan hem Bursa’da hem Antalya’da TOBB okullar yaptı. Antalya Fen Lisesi’nin açılışı yapılacak.Ödül alan arkadaşlarımızı kutluyorum.”dedi

Konuşmaların ardından Bakan Elvan ve protokol üyeleri TOBB tarafından Kepez ilçesine yaptırılan Fen Lisesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Ardından ödül alan firma temsilcilerine plaketleri verildi.

Ödül alanlar

Gelir Vergisi Tahakkuk (TL)

1.Mehmet Dikmen - Dikmenoğlu Ticaret

2.Ali Özkan - Özkan Tuhafiye

3.İzzet Münür Uzun - Uzun Nakliyat

Kurumlar Vergisi Tahakkuk (TL)

1.CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.

2.Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.

3.ETİ Elektrometalurji A.Ş.

Temsilcilikler Gelir ve Kurumlar vergisi birincileri tahakkuk (TL)

1.Akseki Temsilciliği Kurumlar Vergisi: Ömer Duruk Tesisleri Pet.Ürn.Oto Yedek Parça Gıda Tur.Tic.Ve San.Ltd.Şti.

2.Kemer Temsilciliği Kurumlar Vergisi: PGS Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş.

3.Elmalı Temsilciliği Gelir Vergisi: Mehmet Ali Doğan

4. Elmalı Temsilciliği Kurumlar Vergisi: Kurubaş Petrol Nakliyat Ticaret Ltd. Şti

5.Gazipaşa Temsilciliği Gelir Vergisi: Ali Oğuz-Kaladıranlı Ticaret

6.Gazipaşa Temsilciliği Kurumlar Vergisi: Cemal Şenol Gıda ve Temizlik Malz. İnş. Pet.Tur.Tic.San.Ltd Şti. 7.Korkuteli Temsilciliği Gelir Vergisi: Mehmet Kasapü

8.Korkuteli Temsilciliği Kurumlar Vergisi: Nur Gıda İnşaat Turizm Unlu Mam.ve su Ürün.San.Tic.Ltd.şti.

9.Serik Temsilciliği Gelir Vergisi: Fatma Yaman

10.Serik Temsilciliği Kurumlar Vergisi: Nunhems Tohumculuk A.Ş.

2016 Yılı Döviz Kazandırıcı Hizmetler

Seyahat acentaları matrah ($)

1.MP Turkey Turizm A.Ş.- Antalya Şubesi

2.Akay İnşaat Turizm Otelcilik ve Yatırım A.Ş.

3. Kilit Global Turizm Seyahat San.ve Tic.A.Ş.

Konaklama tesisleri matrah ($)

1.Sertaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. -Royal Wıngs Hotel Şubesi

2.Özaltın Otel İşletmeleri A.Ş. -Glorıa Golf Resort

3.Gitaş Turizm Ticaret İnşaat Taahhüt ve San.A.Ş.

İhracat döviz geliri matrah ($)

1.Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

2.ETİ Elektrometalurji A.Ş.

3.AGT Dış Ticaret A.Ş.

Yaş sebze ve meyve mamulleri ihracatı matrah($)

1.Koç Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2.Dilbaz İhracat İthalat ve Paz. Gıda Tarım Ürünleri İnş.Taş. Tic. San. Ltd. Şti.

3.Beyaz Kule Tarım Ürünleri Gıda Ambalaj İnşaat Otomotiv Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.

Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı matrah ($)

1.Flowerland Tarım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

2.Çiçekçiler Birliği Dış Ticaret A.Ş.

3.Fleur Antalya Süs Bitkisi Üretim ve Pazarlama A.Ş.

Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Antalya firmaları üretimden satışlar (TL)

1. AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2. Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

3. Yörükoğlu Süt ve Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş.

Türkiye’nin ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Antalya firmaları üretimden satışlar (TL)

1. ETİ Elektrometalurji A.Ş.

2.Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San.ve Tic.A.Ş.

3.Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş.

SGK’YA en çok prim ödeyen ilk 3 firma sigorta primine esas kazanç (TL)

1. Güneş Ekspres Havacılık A.Ş.-Sun Exspress

2. Galeri Kristal Turizm İnşaat Pazarlama ve Tic.A.Ş.

3.Fıne Otel Turizm İşletmecilik A.Ş.-Rixos

Antalya inovasyon ödülleri

1.Gitek Elektrik Elektronik Müh.Ar.Ge.San.ve Tic.Ltd.Şti. ‘Ürün inovasyonu’

2. Güncem Turizm Ticaret A.Ş. ‘hizmet’ inovasyonu

3.AGT Ağaç San.ve Tic.A.Ş. ‘pazarlama32 inovasyonu

4.Ral Tekstil A.Ş. ‘organizasyon’ inovasyonu

5 Evet Araştırma Geliştirme Müh.Sist.Med.A.Ş. ‘süreç’ inovasyonu

6. Mert Bodrumlu ‘özel ödül’