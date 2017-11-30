ATSO Growtech tarım inovasyon ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen "2017 Yılı ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödüllü Yarışması’nda dereceye giren firmalara ödülleri Antalya Expo Center’da düzenlenen törenle verildi.

Törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Durali Kolçak, ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Yönetim Kurulu Üyeleri Ethem Tayfun Kavukcu, Ayhan Kızılsavaş ve Ömer Dinç, ATSO Meclis Üyesi Harun Öztürk, Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Kamil Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ile çok sayıda tektör temsilcisi katıldı.

Törende bir konuşma yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, Growtech’in Antalya’nın önemli fuarlarından birisi olduğuna dikkat çekerek, "UBM firması fuarı başarıyla düzenlemektedir. Bu yıl Odamızın İnovasyon yılı kapsamında biz de inovasyon ödülü verdik ve bu temada bir dizi seri etkinlik yaptık. Yine bu kapsamda tarım inovasyonu alanında da Growtech’te UBM ile işbirliği yapmayı düşündük ve işte bugün ödülleri birlikte veriyoruz. Ümit ediyorum ki, bundan sonraki yıllarda da bu ödülü birlikte vermeye devam edeceğiz ve Growtech kapsamında proje pazarı gibi daha büyük organizasyonları da birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

ATSO’nun 2017 yılını "İnovasyon Yılı" ilan ettiğini belirten Davut Çetin, "Eylül ayında ödül törenimizde Inovasyon ödüllerimizi sektör ayrımı olmadan, ürün-süreç yeniliği gibi genel alanlarda vermiştik. Sanayi firmalarımızın yanında tohum firmalarımız, gıda firmalarımız, tohum sayma makinası yapan araştırmacılar başvuru yapmış ve ödül almışlardı. Bugün ise doğrudan tarımda, sera, tohum, bitki koruma gibi 5 özel kategoride ödül veriyoruz. Yarışmaya 32 değerli proje başvurusu almış bulunuyoruz. Türkiye ve Antalya’dan güçlü bir jüri oluşturduk. Böyle bir jüriden ödül almak ayrı bir önem taşımaktadır” diye konuştu.

“Önemli olan inovasyon atmosferini, iklimini yaratmaktır”

ATSO Başkanı Davut Çetin konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bu ödül törenlerinin iki amacı vardır; birisi marifeti iltifatlandırmaktır, çünkü marifet iltifata tabiidir. Yani toplum olarak araştırma yapanı, yenilik yapanı takdir etmeli ve desteklemeliyiz. Önümüzdeki yıllarda destek konusunda da yenilik yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ödül töreninin ikinci amacı da inovasyon farkındalığı, hatta kültürü yaratmaktır. Bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum.

Ar-ge ve inovasyon çağımızın günlük yaşamının bir parçası olması gereken konulardır. Bir kavramı bilmek ve konuşmak yeterli değildir. Önemli olan ve zor olan; arge kavramın bir kültüre dönüşmesidir.

Türkiye’nin en büyük 1000 (bin) sanayi işletmesinden 416’sı ar-ge harcaması yapıyor, 584’ü ar-ge harcaması yapmadığını söylüyor. Bu rakamlar, henüz ar-ge ve inovasyon kültürümüzün olması gerektiği düzeye gelmediğini gösteriyor. Türkiye olarak sadece teşvik ve ödül vererek inovasyonu geliştiremeyiz, asıl önemli olan inovasyon atmosferini, iklimini yaratmaktır.

Bizim bütün Türkiye’ye teknoloji denilen şeyin sadece makina, bilgisayar ve robot olmadığını anlatmamız gerekiyor. Teknoloji, bilgi demektir. Bilgi ise bilgisizliğimizi bilmekle, başkalarının bilgisine, fikrine saygı duymakla olur”

Başarının kıskanılmaması gerektiğini vurgulayan Çetin, “Sektörümüzün, kentimizin, ülkemizin başarısından kim olursa olsun gurur duymalıyız. Her firmamız şunu bilmelidir, başarılı firmalar sektörü büyütür, sektörün büyümesi her firmaya fayda sağlar.

Tarım sektörünün çok fazla inovasyona ihtiyacı olduğu açıktır. Biz beş kategoride ödül verdik, fakat tarımda inovasyonun hedefi tektir. Tarımda sağlıklı, güvenli, çevreci, verimli ve yüksek katma değerli üretimi sağlamaktır” ifadelerini kaydetti.

"Sürdürülebilir kalkınma ekonomik anayasamızın birinci maddesi olmalıdır"

Tarımda yüksek kaliteli ve markalaşmış ürünlerin önemine değinen Çetin, son olarak şunları söyledi:

“Bugün ödül alan firmalarımızın veya projelerin ortak noktaları kimyasal kalıntıları azaltmak, verimliliği artırmak, su tasarrufu sağlamak ve yerel tohumları koruyarak geliştirmektir. Tarımda sürekli olarak fiyatları, destekleri ve ihracatı konuşuyoruz. Asıl konuşmamız gereken ise bu yeniliklerle markalaşmış, yüksek kaliteli ve katma değerli ürünlere geçmektir. Su ve toprak zengini değiliz, doğayı tüketerek zenginleşemeyiz. Sürdürülebilir kalkınma ekonomik anayasamızın birinci maddesi olmalıdır.”

Ödül alan firmalar

Konuşmaların ardından ödül törenine geçti. 2017 Yılı ATSO Growtech Tarım İnovasyon yarışmasında, Sera Teknolojileri ve Sulama Kategorisi’nde Özyüreksan Tarım San. Tic. Ltd.Şti,

Bitki Besleme ve Koruma Kategorisi’nde; Safa Tarım A.Ş., Tohum ve Fide Kategorisi’nde; Az Tohum Tarım Ürünleri San.Tc.Lti.Şti., Tarımsal Bilişim Kategorisi’nde; Yonca Teknoloji Müh. Elkt.Hiz.ltd.Şti. firmaları birinci oldu.

Yarışmanın Tarım Makineleri ve Teknolojileri Kategorisi’nde ödüle değer başvuru bulunmazken, Seçici Kurul tarafından Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül İnce’ye Özel Ödülü verildi.