ATSO 29. Grup Meslek Komitesi (ısıtma soğutma klima sistemleri, havuz ve su arıtma temini, yenilenebilir enerji kaynakları) Üyeleri ile Kocaeli Ticaret Odası 6. Grup (İnşaat malzemeleri ve tesisat işleri) Meslek Komitesi Üyeleri’nin katıldığı görüşmede, ortak sektörel sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantı ATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Barut, Antalya ekonomisi ve ATSO hakkında bilgiler paylaştı. ATSO 29. Grup çalışmaları hakkında da bilgi veren Barut, “komitemiz yenilenebilir enerji konusuna özel önem veriyor. Ülkemizin önündeki en ciddi sorunlardan birisi cari açık. Cari açığa etki eden en önemli faktörlerin başında da enerji ithalatı geliyor. Bu konuda sektör temsilcilerinin de katılımıyla çok sayıda toplantı ve çalıştay düzenledik. Farkındalık ve bölgesel strateji oluşturulması anlamında ciddi bir mesafe aldık. ATSO bünyesinde oluşan bilgi altyapısını sizlerle istişare içerisinde daha da zenginleştirebiliriz” dedi.

Görüşmede yetkili olmayan doğalgaz tesisat firmalarının neden olduğu haksız rekabet, ruhsatsız ve amacı dışında faaliyet gösteren işyerleri ve finansman sıkıntısının sektörün başlıca sorunları olduğu dile getirilirken, sorunların çözümü için birlikte hareket edilmesi kararlaştırıldı.

Önümüzdeki süreçte iki odanın güneş enerji sistemi uygulamaları ve yatırımları hakkında birlikte çalışmasının faydalı olacağı ifade edildi.