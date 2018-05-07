ATSO Komitelerine “hızlı ve etkili tanışma” etkinliği

ATSO Meslek Komite Üyeleri yeni dönemin ilk Müşterek Toplantısı’nda Business Networking Akademi eğitmeni Ertuğrul Belen moderatörlüğünde “hızlı ve etkili tanışma” çalışması gerçekleştirdi. Meslek Komiteleri’nin kaynaşması, kent ve sektörleri adına sinerji oluşturmaları amacıyla düzenlenen programın açılışında ATSO Başkanı Davut Çetin, “Oda üyeleri olarak hem birbirimizle daha iyi iletişim içinde olmamız, Antalya içinde ticaretin gelişmesine katkıda bulunmamız gerekiyor. Bu toplantı ile komite üyelerimizin birbirlerini daha iyi tanıyarak, her alanda işbirliği imkânlarını geliştirmelerini, Odamız ve Antalya için sinerji yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Komiteler yenilendi

Oda seçimlerinde ATSO Meslek Komitesi üyelerinin yüzde 58’i oranında yenilendiğini belirten Davut Çetin, “Bütün üyeler yüzde 100 yenilense tecrübe ve kurumsal hafıza kalmaz, yenilenme olmadan herkes devam etse bu kez de gelişme olmaz. Bir taraftan tecrübe ve kurumsal bilginin devam etmesiyle, diğer taraftan yeni bakış açıları kazanmayla daha güzel bir çalışma sergileyeceğimizi ümit ediyorum. Bu dönemde meslek komitelerimizde kadın üyelerimizin sayısı 302 üyede 11’den, 271 üyede 19’a yükselmiştir. Aday olarak komitelere giren bütün kadın arkadaşları kutluyor ve aday oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İnovasyon ve dijital ekonomi

Önümüzdeki dönemde yapacakları çalışmalardan örnekler veren Çetin, Mobil ATSO, İnovasyon Merkezi, Arabuluculuk Merkezi, bilişim ve sağlık sektöründe ihracat kümeleri projelerini başlattıklarını söyledi.

Davut Çetin şöyle konuştu:

“İnovasyon ve dijital ekonomi önümüzdeki dönemin konuları arasındadır. Antalya 4.0 projemiz Türkiye’de bir ilktir, Antalya’nın ve sektörlerin vizyonunu ortaya koyacak, katkı yapacak bir projedir. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik, büyük veri analizi gibi konular sektörleri ve dünyayı değiştirecek yenilikler. Antalya olarak bundan geri kalamayız. Antalya Türkiye’nin nüfusta dördüncü ilidir. Turizmde ve tarım üretim değerinde birinciyiz, fakat ticarette Gaziantep, Konya gibi illerden sonra geliyoruz. Sanayide ve ihracatta 15 ile 20 arasındayız. Turizm, tarım ve konut sektöründe yüksek kapasite ve düşük katma değerle çalışıyoruz. Bu yapı nedeniyle son 6-7 yılda Antalya ticareti sorun yaşamaya başladı. Tarımda 2010’dan bu yana sorun yaşıyoruz. Konut sektörü Antalya’nın olması gereken düzeyde değil. Antalya gibi dünya mücevheri bir il düşük fiyatla sürümden kazanmaya çalışamaz. Çok inşaat, çok yatak, çok üretim ile Antalya’ya yazık ederiz. Daha az, fakat kaliteli üretim yapmak zorundayız. Bunun için, E-ihracat, Antalya 4.0, bilişim ve sağlık turizmi ihracat kümeleri gibi çalışmalarla örnek olacağız. Mesleki eğitim, iklim değişikliği, çevre, yani yeşil ekonomi önemli konularımız arasında. Yakın gelecekte yeşil otel, yeşil ürün belgeleri istenecek. Ayrıca, kuraklık şimdiden Antalya’yı etkilemeye başladı. Antalya 4.0 ile sanayi 4.0’ı ve yeşil ekonomiyi birleştireceğiz. Akıllı ekonomi hem sanayi 4.0 teknolojisi hem yeşil ekonomi olacak. Seralarımızın su tüketimi, otellerin su tüketimi, geri dönüşümler önemli konularımız olmalı. İşimiz çok. Sadece yönetim kurulu çalışmasıyla gereken noktaya gelemeyiz. Her komitemiz kısa zamanda 4 yıllık stratejik planını yapmalı ve yıllık hedeflerini belirlemelidir. Her meslek komitesinin en az bir projesi olmalıdır” dedi.

Başkan Davut Çetin’in ardından ATSO Genel Sekreteri Vildan Demer, komite üyelerine ATSO’nun kurumsal işleyişi hakkında bilgiler verdi. ATSO Meslek Komitesi üyeleri Business Networking Akademi eğitmeni Ertuğrul Belen moderatörlüğünde “hızlı ve etkili tanışma” çalışması gerçekleştirdi.