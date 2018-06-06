ATSO Üyelerinden Lojistik ve Pazarlama Öğrencilerine İş Teklifi

Akdeniz Üniversitesi Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirilen “2018 yılı İşyeri Eğitimi Değerlendirme Toplantısı”na, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan, Akdeniz Üniversitesi Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez, ATSO MESEM Müdürü Tolga Cenk Türk, Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Olgun Kitapçı, Doç. Dr. Ramazan Erturgut, Öğretim Görevlisi İsmail Karayün ile öğrenciler katıldı.

Toplantıda ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan, ülkemizin karşı karşıya olduğu en büyük sorunların başında işsizliğin geldiğini belirterek, “Türkiye’de genç nüfusta işsizlik oranı son derece yüksek. Üniversiteden mezunlarımızın önemli bir kısmı bir süre iş bulamayıp dershaneye giderek kamu personeli sınavına hazırlanmaya başlıyorlar. Diğer tarafta ise nitelikli elemana ihtiyaç duyan ve istediği özelliklerde elemana ulaşamayan iş dünyasında önemli bir kesim var. Dönem dönem üyelerimize yaptığımız anketlerde nitelikli eleman bulma sorunu hep üst sıralarda yer alıyor” dedi.

İşyeri eğitimi sonrası iş teklifi

ATSO olarak üniversite mezunu gençlerin doğrudan mezun oldukları sektörde çalışabilmeleri adına bir dizi proje yürüttüklerini kaydeden Erkan, “Akdeniz Üniversitesi Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencilerinin bir yarıyıl zorunlu işyeri eğitimlerini ATSO üyesi firmalarda gerçekleştirebilmeleri amacıyla 22 Ocak 2016 tarihinde 3 yıl sürecek bir protokole imza attık. “İşyeri Eğitimi İşbirliği” adındaki protokolün meyvelerini toplamaya başladığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. 2016 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü son sınıf öğrencisi olan 9, Pazarlama Bölümünden 24 öğrenci olmak üzere toplam 33 öğrenci; 2017 yılında, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nden 60, Pazarlama Bölümü’nden 47 öğrenci olmak üzere toplam 107 öğrenci; 2018 yılında ise Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nden 82, Pazarlama Bölümü’nden ise 49 öğrenci olmak üzere toplam 131 öğrenci işyeri eğitimini başarılı şekilde tamamladılar ve firmalardan iş teklifi alarak mezun oldular. Bir öğrencimiz ise işyeri eğitimini yurt dışında yapmış ve eğitim sonrasında firmada çalışmaya başlamıştır.”

Düzenledikleri programın bilinen üniversite stajlarından farklı bir nitelik taşıdığını kaydeden Yönetim Kurulu Üyesi Erkan, “bu program son sınıf öğrencilerini 3 buçuk ay süresince iş hayatına hazırlayan, üniversiteden öğrendikleri teorik bilgileri uygulamada gözlemleme ve harmanlama imkânı sunan bir içerik ile tasarlandı. Böylece öğrenciler kısa da olsa bir iş tecrübesine sahip olarak mezun olma imkanına sahip oluyorlar. İşverenlerimiz ise uygulama konusunda işletmesinde deneyim kazanmış nitelikli elemanı değerlendirebilme imkânına kavuşmaktadır. Hem iş yerlerinden hem de öğrencilerimizden son derece olumlu geri dönüşler aldık. Bu tür programların artması için ATSO olarak desteğimiz devam edecektir” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez ise, ATSO ile Üniversite arasında imzalanan işyeri eğitim protokolünün öğrenciler için çok önemli olduğunu okulda öğrenilen bilgilerin işletme ortamında birleştirilmesi ile öğrencilerin iş hayatına mezun olmadan hazırlanabildiğini belirtti. ATSO ile kurulan bu işbirliği modelinin Türkiye’deki başka üniversitelerinde model almaya başladığını belirterek, bu protokolün önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.