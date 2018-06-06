ATSO Üyelerine 40 Milyon TL’lik yeni kaynak

ATSO Başkanı Davut Çetin, düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşullarıyla KOBİ’lere can suyu olan, 2. etap “TOBB Nefes Kredisi 2018 Projesi”nin yoğun ilgi gördüğünü ve bu ilgiye cevap verebilmek adına ATSO üyelerinin kullanımına sunulmak üzere 40 milyon TL’lik yeni kaynak oluşturulduğunu belirtti.

“6 ay geri ödemesiz, 18 ay vadeli kredi”

Nefes Kredisinde faizlerin aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 olarak belirlendiğini belirten Davut Çetin, “Kredi vadesinin, ilk 6 ay sadece faiz ödemeli, takip eden 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplam 18 ay olacağını ve 2. etabın Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olmak üzere 3 banka ile ilerleyeceğini” bildirdi.

40 milyon TL’lik yeni kaynak

Çetin, “ATSO olarak daha fazla üyemizi bu imkândan yararlandırabilmek adına TOBB ve Bakanlık ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bütçemizi de zorlayıp 40 milyon TL’lik yeni kaynak oluşturduk. Böylece daha çok üyemize destek olabilmeyi hedefliyoruz. Teminat yetersizliğinden kredi kullanamayan üyelerimize de yıllardır olduğu gibi yine KGF desteği devam ediyor. KGF, kredi tutarının yüzde 85’ine hazine destekli kefalet veriyor. KGF, Portföy Garanti Sistemi ile kendisine yapılan başvuruları aynı gün içerisinde sonlandıracak. Böylelikle işletmeler birkaç gün içerisinde kredilerini kullanmış olacak” dedi.

Başvuru belgesi ATSO’dan alınacak

"Nefes Kredisi Başvurusu" için ATSO’dan faaliyet belgesi alınması gerektiğini kaydeden Çetin, “faaliyet belgesi ile 3 bankanın Türkiye genelindeki şubelerine gidilerek kredi başvurusu yapılabiliyor. Bankalar, KOBİ’nin, KGF ile birlikte krediye uygunluğu değerlendirecek. Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanırsa; bankalar, KOBİ’ye Nefes Kredisi kullandıracak. Bankaların Nefes Kredisi için alacağı masraf kefalet oranının yüzde 0,03’ü (onbinde üç) ile sınırlı olacak. Dolasıyla bankalar 51 TL’nin üzerinde masraf almayacak. Üyeler, düşük faiz ve uzatılmış yeni vadenin yanı sıra düşük masraftan da yararlanacak.”