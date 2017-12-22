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22 Aralık 2017 14:07

ATSO üyelerine avantajlı alıveriş fırsatı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 42 bini aşkın oda üyesine yönelik “ATSO Avantaj” sistemini hayata geçirdiklerini bildirdi.

ATSO üyelerine avantajlı alıveriş fırsatı

22 Aralık 2017 14:07


Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Oda olarak 42 bini aşkın üyenin birbirleriyle olan ticari alışverişinde artışa, tanıtımlarını yapma olanağına ve müşteri portföylerinin genişlemesine katkı sağlayacak “ATSO Avantaj” sistemini hayata geçirdiklerini söyledi. “ATSO Avantaj” sistemine ilişkin bilgi veren Çetin, “Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 42 bini aşkın üyemizin kendilerine özel sunulan avantajlardan yararlanabilmesi amacıyla ATSO Avantaj Sistemini başlatmış bulunuyoruz. ATSO Avantaj tüm üyelerimizin faydalanabileceği, üye olan/olmayan tüm işletmelerin de, Oda üyelerine yönelik özel indirim ve kampanya yaparak dahil olabilecekleri bir platform. Hem faydalanan hem de faydalandırana kazandıran bir sistem.


Üye kartı olan tüm üyelerimiz, www.atso.org.tr/atsoavantaj sayfasını ziyaret ederek veya kartın arka yüzündeki Qr Code’u okutarak avantaj sağlayan işletmelerin bilgilerine ulaşabilirler. Buradaki firmalardan kartlarını göstererek alışverişlerini indirimli olarak yapabilirler. Kartı olmayanlar ise, Oda Sicil Birimimize başvurarak kısa sürede temin edebilirler” dedi.



Yerel ve ulusal markalardan özel indirimler


ATSO Avantaj Kart’ın nerelerde ve nasıl kullanılacağını dair bilgilerde veren Davut Çetin, “ATSO üyelerine özel avantaj sunarak ayrıcalıklı işyerleri arasında yer almak isteyen işletmelerin, www.atso.org.tr/atsoavantaj sayfasında yer alan taahhütnameyi doldurarak Kurumsal İletişim Birimimize iletmeleri yeterli olacak. Bu işletmelerin logo ve bilgileri www.atso.org.tr/atsoavantaj sayfasında düzenli olarak yayınlanacak. İşyerinde kullanılmak üzere indirim uyguladığını gösteren bir sticker verilecek. Firmanın bilinirliğinin artmasına ve müşteri sayısının genişlemesine katkıda bulunacağına inandığımız bu sisteme, üye olsun olmasın tüm işletmeleri dâhil olmaya, üyelerimizi de faydalanmaya davet ediyoruz. Halihazırda 80 civarında işletmemiz indirimli alışveriş fırsatı sunmaya başladılar. Daha fazla işletmeyi de sisteme dahil etmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, her sektörde, farklı alanda faaliyet gösteren yerel ve ulusal markalarımızdan ilgi çekici özel indirimler alarak üyelerimizle paylaşacağız.”




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