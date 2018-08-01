ATSO Vizyon artık “atsovizyon.org.tr”de

ATSO Başkanı Davut Çetin, Oda’nın üyelerle iletişimde en etkili yayınlarında biri olan ve her sayısı 15 bin adet basılıp dağıtılan ATSO Vizyon’un bundan böyle atsovizyon.org.tr internet adresinde Antalya’nın ekonomi portalı işlevi üstleneceğini söyledi.

Başkan Davut Çetin, 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle yayına başlayan atsovizyon.org.tr de ATSO haberlerinin yanı sıra, Oda üyelerine yönelik duyurular, haberler, röportajlar, Antalya ekonomisiyle ilgili veriler ve özel konulu dosyaların yer alacağını kaydetti.

ATSO’nun 2018-2020 çalışma döneminin temasını “Antalya 4.0” olarak ilan ettiğini belirten Davut Çetin, “dijitalleşen dünyada, üyelerimizle daha hızlı ve etkin iletişim sağlamak amacıyla Oda süreçlerimizi de dijitalleştiriyoruz. Türkiye’nin aynı zamanda ilk dijital odası olarak üyelerimize sadece geçen yıl 20 bini aşkın e-belge verdik. Yani 20 bini aşkın işlem Odaya gelmeden internet üzerinden yapıldı.

Dijital ATSO Vizyon ile en yeni haberler “tek bir tıkla” izlenebilecek

E-ATSO ile ilk adımını attığımız dijitalleşme çalışmalarımız kapsamında Odamızın kesintisiz 30 yıldır yayınlanan kurumsal dergisi ATSO Vizyon’un dergi şeklinde basımını sonlandırarak, tamamen internet ortamında yayımlamaya başlıyoruz.Faal üye sayımız halihazırda 45 bine yaklaşmış durumda. Bu sayıdaki üye profilinebasım ve dağıtım yolu ile ulaşmak hem mümkün olamıyor hem de müthiş bir maliyet ve işgücü israfı söz konusu oluyordu. Basım ve dağıtım süreci nedeniyle üyelerimiz en iyi koşullarda bile 1-2 ay önceki haberleri okuyabiliyorlardı. Dijitalleşen dergimizle üyelerimizle daha hızlı ve güçlü iletişim kuracağız. Üyelerimiz artık ATSO Vizyon’da geçmişteki haberleri değil, en yeni gelişmeleri, anında, “tek bir tıkla” izleme imkanına sahip olacaklar.” dedi.

Basılı yayının yerini internet ortamına bırakması kararının alınmasında ATSO yönetiminin çevre duyarlılığının da payı olduğunu kaydeden Davut Çetin, ATSO Vizyon’un internete taşınmasıyla her yıl yüzlerce ağaç kesilmekten kurtulacak” ifadesini kullandı.