ATSO’da 500 milyonluk destek toplantısı

“Üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin ve KOBİ’lerin payının arttırılması” proje teklifi çağrısı bilgilendirme toplantısı 20 Eylül’de ATSO Meclis Salonu’nda düzenlenecek. Toplantı ile ilgili bilgi veren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, imalat sektöründe faaliyet gösteren ATSO üyelerinin toplantıya katılmalarında büyük fayda olduğunu kaydetti.

300 bini geri ödemesiz, 1 milyona kadar destek

Projenin, imalat sektöründeki KOBİ’lerin katma değerli ve ileri teknolojili ürün üretilebilmesi, dijitalleşmesi, endüstri 4.0’a hazırlanması, ihracat odaklı üretim yapısına geçişlerinin kolaylaştırılması ve tasarım becerilerinin geliştirilebilmesi amacıyla KOSGEB tarafından yürütüldüğünü dile getiren Başkan Davut Çetin, “Proje çağrısı ile işletme başına 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin liraya kadar geri ödemeli olmak üzere toplam bir milyon liraya kadar destek verilebilecek” dedi.

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Davut Çetin, “Destekten yararlanmak isteyen KOBİ’lerimiz 8 ana başlık üzerinde hazırlayacakları projeleri ile başvuru yapacaklar” şeklinde konuştu. Çetin, projenin toplam bütçesinin 500 milyon lira olduğunu da hatırlattı.