ATSO’da “Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu” anlatıldı

Antalya Vergi Dairesi Başkan vekili Metin Uzun ve Vergi Dairesi Grup Müdürü Cemal Akpınar, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’i ziyaret etti. ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yılmaz’ın da katıldığı görüşmede Başkan vekili Metin Uzun, yeni çıkarılan ‘7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile ilgili bilgiler verdi.

Üyelerimizi bilgilendireceğiz

Antalya’nın 2016 da zor bir dönemden geçtiğini, 2017’yi toparlanma yılı olarak gördüklerini belirten Başkan Davut Çetin, kamu borçlarına getirilen ödeme kolaylıklarının ve kredi desteklerinin zor durumdaki iş dünyası için son derece faydalı olduğunu, son yapılan düzenleme ile getirilen yeniden yapılandırmanın da iş dünyası için bir nefes olabileceğine değindi.

Vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten Başkan Davut Çetin, “Özellikle iş dünyası sıkıntı yaşadıkça bu durum vergi ödemelerinde de tahsilat sorununa yol açabiliyor. Vergi borçlarına ilişkin getirilen ödeme kolaylıkları, ekonomideki daralma nedeniyle kamuya olan borcunu ödeyememiş insanlarımıza da destek oluyor. ATSO olarak biz de bu yapılandırma ile ilgili üyelerimizi bilgilendireceğiz. Umarım Antalya olarak bir daha böyle zor dönemler yaşamayız ve tekrar vergi yapılandırmalarına ihtiyacımız olmaz” şeklinde konuştu.

Kanun, ödeme kolaylığı sağlıyor

7020 sayılı Yeni Yapılandırma Kanunuyla ilgili olarak bilgiler veren Antalya Vergi Dairesi Başkan vekili Metin Uzun, bu yapılandırmayla vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını vurguladı. Yeni kanun ile birlikte kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirildiğini ifade eden Uzun, “Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri Yİ-ÜFE oranında, yani üçte iki oranında azaltılıyor. Ayrıca vatandaşlarımız, Yeni Yapılandırma Kanunu ile geçmiş borçlarını taksitler halinde ödeyerek ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek” diye konuştu.

6736 sayılı Kanun ile borçlarını yapılandırmış olan vatandaşların Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamına alınmadığını da ifade eden Başkan vekili Metin Uzun, “Önceki yasa çerçevesinde borcunu yapılandıran vatandaşlarımızın, 1 Temmuz 2016 ile 31 Mart 2017 zaman aralığında borçları oluşmuş ise bu borçları için yeni Yapılandırma Kanunundan yararlanabilecekler. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek” dedi.

Başvuruda son tarih 30 Haziran

Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30 Haziran tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerektiğini de hatırlatan Uzun, “Bu sürenin uzatılmasına ilişkin Kanunda yetki bulunmadığından, sürenin uzaması söz konusu değil. Başvurular, bizzat bağlı olunan vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabilecek. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak” şeklinde konuştu.

Davut Çetin’e teşekkür belgesi

Görüşmenin sonunda bir önceki yapılandırma kanunu olan 6736 Sayalı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Kanun’un geniş kitlelere duyurulmasında verdiği desteklerden dolayı ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’e teşekkür belgesi veren Metin Uzun, “Bu kanunun duyurulmasında ve üyelerinizin bilgilendirilmesinde verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.