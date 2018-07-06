ATSO’da “Vergi Affı” Anlatıldı

Toplantıya ATSO Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütçü, Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, Antalya Defterdarı Yusuf Atılğan, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Esnaf Sanatlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar ile çok sayıda ATSO üyesi ve çalışanı katıldı.

Yapılandırma ile borcu olana önemli fırsatlar sunuluyor

Toplantının açılışında bir konuşma yapan ATSO Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz, yapılan kanuni düzenleme ile maliyeye borcu olanlar için son derece önemli fırsatlar sunulduğunu belirterek, “Bu tür düzenlemeleri kamuoyuna iyi duyurmak ve muhataplarına iyi anlatmak, yararlanan sayısını artırmak açısından son derece önemlidir. İnanıyorum ki bu toplantı, hem vatandaşlarımızın sunulan imkândan yararlanabilmesi hem de devletimizin vergi tahsilatını artırabilmesi adına atılmış değerli adımlardan birisi olacaktır” dedi.

"Yapısal reformları bekliyoruz"

Vergi affı düzenlemelerinin adeta ülkemizin bir gerçeği haline geldiğini vurgulayan Deniz konuşmasını şöyle sürdürdü; “Neredeyse rutin olarak çıkan aflar ile borcu olan vatandaşlarımız yapılan düzenlemelerden yararlanıyor ve yükümlülüklerini kendilerine sunulan ciddi avantajlarla yerine getiriyorlar. Ancak bu düzenlemelerin çok sık gerçekleşmesi bir taraftan da borçlarını zamanında ödeyen insanlarımızın motivasyonunu kırmakta, vergi ödeme alışkanlıklarını olumsuz etkilemektedir. Vergisini zamanında ödeyenler için cüzi de olsa bir indirim yapılmaktadır. Ancak yapılan en ufak bir geç ödeme bile bu indirim imkânını ortadan kaldırmaktadır. Ülke olarak bir genel seçim sürecini geride bıraktık. Yeni meclis oluştu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiyoruz. İş dünyası olarak merkezi yöneticilerimizden en büyük beklentimiz seçim sürecindeki gerginliklerin geride bırakılması ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yapısal reform takviminin biran önce uygulamaya konmasıdır.Vergi reformu da bunun önemli bileşenlerinden birisidir. Vergiyi tabana adaletli şekilde yayacak, dolaylı vergi ile dolaysız vergi dengesini doğru kuracak bir yapıya ihtiyacımız olduğu çok açıktır. İnanıyorum ki bu yapı doğru kurulduğunda daha fazla af düzenlemesine ihtiyaç kalmayacaktır. Vergi ödeme alışkanlığı topluma kazandırılabilecektir.

Yapılan 7143 sayılı düzenleme hem mükellefler hem de devletimiz için bir beyaz sayfa açma imkânı sunmaktadır. Bu beyaz sayfanın ihtiyaç duyduğumuz vergi reformunu hayata geçirmek için kullanılması son derece yerinde olacaktır.”

Daha sonra kürsüye gelen Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütçü de, Vergi Barışı, Varlık Barışı ve Taşınmazların Yeniden Değerlendirilmesi konularında bilgiler verdi.

Yapılan düzenleme ile sadece ticaret erbabı ve iş dünyası için değil toplumun birçok kesimi için önemli avantajlar sunulduğunu belirten Sütçü, “Kanundan emeklililer de, çiftçiler de yararlanabilir. Bu bir trafik cezası da olabilir, kredi borcu da olabilir, ecri misil de olabilir. Tüm vatandaşlarımızın Vergi Daireleri’ne giderek ya da internetten sisteme girerek bakmasında fayda var. Kanun kesinleşmiş borçlara son derece önemli ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor. Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında, yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca %25 oranında indirim yapılıyor. Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı da veriyor” dedi.

Son Başvuru: 31 Temmuz 2018

Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezaların da Kanun kapsamda yapılandırılabileceğini vurgulayan Mahmut Sütçü, yapılandırmayı bir örnekle açıkladı. Sütçü, “Bir vatandaşımızın 500 liralık trafik cezası borcu var ve ödemediği için 950 faiziyle borcu 1450 liraya yükselmiş. Bu vatandaşımız 31 Temmuz’a kadar Vergi Dairesi’ne gelip peşin ödeme yapacağım derse borç otomatikman 382 liraya düşecek. Ödeyeceği toplam para bu kadar. Onun için tüm vatandaşlarımızdan mutlaka vergi dairelerine uğramalarında veya internetten sorguluma yapmaların da yarar var. Vergi Dairesi’ne başvurmanın herhangi bir ücreti yok. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor” dedi.

Konuşmasının son bölümünde Varlık Barışı hakkında da bilgiler veren Mahmut Sütçü, uygulamanın vatandaşların yurt dışındaki kaynaklarını yurda getirmeleri için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, “Dünyada Türkiye kadar güvenli bir yer yok. Türkiye dünyanın en güvenli limanı” ifadesini kullandı. Toplantı Gelir İdaresi Başkanlığı uzmanlarının sunumu ve soru cevap bölümü ile devam etti.