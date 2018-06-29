ATSO’da vergi affı bilgilendirme toplantısı öncesi bilgi alışverişi

Görüşmede, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 5 Temmuz’da Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un konuşulacağı bilgilendirme toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı 5 Temmuz’da

7143 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırmanın, devlete karşı borcu olanlar için son derece önemli bir fırsat olduğunu kaydeden ATSO Başkanı Davut Çetin, “18 Mayıs’ta yayınlanan kanun ile devlete karşı borçların ödenmesinde önemli kolaylıklar sağlandığını görüyoruz. Bu tür düzenlemeleri muhataplarına iyi duyurmak ve anlatmak gerekiyor. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 5 Temmuz’da ATSO’da düzenlenecek toplantının bu açıdan faydalı olacağını düşünüyorum. Toplantının duyurulması konusunda, iletişim kanallarımızı en iyi şekilde kullanacağız. İş dünyasının ve halkımızın sunulan bu fırsatı değerlendirmesi hem kendilerine fayda sağlayacak hem de vergi ve diğer bazı alacakların tahsilatını artıracaktır. Yapılan bu düzenlemenin de bundan sonrasına ilişkin bir beyaz sayfa açmak adına değerlendirilmesini diliyoruz” dedi.

ATSO ile işbirliği içerisinde yapılacak olan toplantıyı halka ulaşma noktasında çok önemsediklerini kaydeden Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun “Yapılan düzenleme ile toplumun birçok kesimi için önemli avantajlar sunuluyor. İstiyoruz ki, kapsama girip de "ben bu Kanunu duymadım" diyen bir vatandaşımızın kalmasın. Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara son derece önemli ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor. Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor. Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı da veriyor. Taksitlere, bu gün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek” dedi.

“Trafik cezaları, YURT-KUR kredileri, MTV gibi alacaklar da kapsama alındı”

Çok sayıda vatandaşı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da kanun kapsamda yapılandırılabileceğini belirten Başkan Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. Kanun, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulması imkânını da getirmektedir. Halen vergi incelemesinde olan mükellefler için de düzenleme bulunuyor. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz.”