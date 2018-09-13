ATSO'dan Bakan Ersoy'a ziyaret

ATSO Başkanı Davut Çetin'in liderliğinde ATSO Yönetim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek kent turizmi ve sektör sorunları ile ilgili bilgiler verdi.

ATSO Başkanı Davut Çetin'in liderliğinde ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan Kızılsavaş, Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin ve Genel Sekreter Vildan Demer'den oluşan heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek kent turizmi ve sektör sorunlarıyla ilgili bilgiler verdi. Bakan Ersoy, "Bakanlık olarak önümüzdeki dönemlerde ilk olarak çağın gerekliliklerine uygun tanıtım çalışmaları yapmaya başlayacağız. Turizm çeşitlendirmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyarette Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizmin içinden gelen biri olmasının Antalya için büyük bir şans olduğunu ifade eden Başkan Çetin, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türkiye'nin turizm lokomotifi olan Antalya'da turizmin gelişmesi, üretilen katma değerin artması için yoğun çaba içerisindeyiz. Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerde, üyelerimizden bizlere ulaşan sektörel sorunlarımızın çözümünde bakanlığımızın desteğini almak büyük önem taşıyor, bizlerin de motivasyonumuzu artırıyor. Siz, sektörden geldiğiniz için sektörel sorunların büyük bir kısmına vakıfsınız. Bu bizim için büyük bir şans.

Bakanlığımızın da desteği ile Antalya'daki deniz-kum-güneş turizmindeki başarımızın yanına sıra, spor, kongre, fuar, sağlık, kırsal turizm gibi alternatif turizm alanlarını eklemek arzusundayız. Bu hedef doğrultusunda iyi bir yoldayız ve sizin de desteğinizle ivmemizi artıracağımıza inanıyoruz. Bir Antalya seyahatinizde kentimiz için fayda yaratacağını düşündüğümüz alternatif turizm projelerini birlikte gezelim, yerinde istişare edelim istiyoruz” dedi.

ATSO turizm komiteleri tarafından dile getirilen, sektördeki sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bir dosyayı Bakan Ersoy'a sunan Başkan Çetin, 25 Ekim tarihinde 50'ncisi düzenlenecek ‘ATSO Geleneksel Ödül Töreni'nin davetiyesini de takdim ederek Bakan Ersoy'u aralarında görmeyi istediklerini kaydetti.

Çağa uygun tanıtım çalışmaları başlatacağız

ATSO Heyeti'nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Hem Antalya turizminin hem de ülke turizminin sorunlarını yakından takip ediyorum. Bu sorunların çözümü için hızlı adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Bakanlık olarak önümüzdeki dönemlerde ilk olarak çağın gerekliliklerine uygun tanıtım çalışmaları yapmaya başlayacağız. Turizm çeşitlendirmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Sorunları yerinde değerlendirelim

Gelecek hafta Antalya'da olacağını kaydeden Bakan Ersoy, “Antalya seyahatimde bir araya gelelim. Bir dizi ziyaret ve inceleme programımız olacak. Programımıza siz de katılın, bahsettiğiniz projeleri de birlikte gezelim. Sorunları yerinde değerlendirelim, istişare edelim" dedi.

Programa katılmaktan memnuniyet duyacağını vurgulayan Başkan Çetin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaretin anısına ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından çizilen sulu boya Kaleiçi tablosunu armağan etti.