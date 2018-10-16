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ATSO'dan Enflasyonla Mücadeleye Destek

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Hükümetin açıkladığı “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı” çerçevesinde başlatılan indirim kampanyasına destek veriyor.


ATSO Başkanı Davut Çetin, Hükümet tarafından enflasyonla mücadele programı çerçevesinde ülke genelinde “İndirim Kampanyası” başlatıldığını hatırlattı. Çetin, “Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını bekliyoruz” dedi.


Başkan Davut Çetin açıklamasında şunları kaydetti:


“Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift hanelere çıkmıştır. Artan enflasyon, hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Biliyoruz ki; enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için başlatılan “Enflasyonla Mücadele Programı”nı destekliyoruz. Türkiye ekonomisinin temelleri güçlüdür. İnanıyorum ki kamunun ve özel sektörün birliktelikle, ortak akılla, doğru adımlarla destekleyeceği bir program Türkiye ekonomisini rahatlıkla enflasyon-faiz-döviz sarmalından çıkarmaya yetecektir. Türkiye ekonomisi geçmişte çok daha büyük sorunları, enflasyon rakamlarını geride bırakmıştır. Bu sıkıntılı süreci de topyekûn bir duruşla geride bırakacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, tüm üyelerimizin bu kampanyaya desteğini bekliyoruz.”

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