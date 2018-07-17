ATSO’dan “Maker Robotik ve Mühendislik Yaklaşımları” eğitimi

ATSO Başkanı Davut Çetin, 30 saatlik eğitim programının 23-27 Temmuz’da 09-12 yaş, 06 - 10 Ağustos’ta ise 13-16 yaş gruplarına yönelik gerçekleştirileceğini belirtti. Çetin, eğitim programları ile öğrencilerin analitik düşünme kabiliyetini gelişeceğini ifade etti. Çetin, “Erken yaşta mühendisliğe karşı ilgi duymalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Başta üyelerimizin çocukları olmak üzere konuya ilgi duyan gençlerimizi ve çocuklarımızı bu eğitime davet ediyoruz” dedi.

“Bugünün maker çocukları; yarının mucitleri, büyük girişimcileri olacak”

“Maker” hareketinin dünya genelinde hızla yayılan ve insanları kendine çeken bir akım olduğunu kaydeden Davut Çetin, “Maker hareketi, özellikle çocukları ve gençleri üretime ve yaratıcılığa sevk etmeyi hedefliyor. Bizim ülke olarak Dünya’nın tüketen değil üreten tarafında yer almamız gerekiyor. Bunu sağlamak için çocuklarımızı yeni çağın gerekliliklerine göre yetiştirmek durumundayız. Genç nesillerin üretime yönlendirilmesi için geliştirilen fikirler son derece değerlidir. Maker hareketi de üretici fikirlere yol açan ve insanları bu yolda teşvik eden bir akım. Büyük maliyetler olmadan insanları üretmeye, düşünmeye ve yaratmaya iten bu akım, dünyanın birçok noktasına yayılmış durumda. Bugünün maker çocukları, yarının mucitleri, büyük girişimcileri olacak” ifadesini kullandı.

Eğitim programının detayları

ATSO Başkanı Çetin, “Odamız eğitim salonlarında düzenleyeceğimiz “Maker Robotik ve Mühendislik Yaklaşımları Eğitimi” de 30 saatlik bir program olacak. İki ayrı yaş grubunda yapılacak. 09-12 yaş aralığına yönelik 1.Grup 23-27 Temmuz 2018 tarihlerinde; 13-16 yaş aralığına yönelik 2.Grup eğitimi ise 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında olacak. Eğitim, eğitmen Orhan Çevik tarafından verilecek. Katılımcılarımıza; temel elektroniğe giriş, Arduino programlamaya giriş, mekanik yapı ve 3d tasarım, mekanik ve elektronik montaj proje hazırlama, proje sunumu ve patent süreçleri, başarıya giden yolda dikkat edilmesi gerekenler, yenilikçi/yaratıcı problem çözme, mucitlik yolunda psikolojik ataletin üstesinden gelme yöntemleri, mantıksal çerçeve, fikri mülkiyet hakları (patent alma süreci), ölçme ve değerlendirmeyle ilgili esaslar gibi konularda bilgiler verilecek” dedi.