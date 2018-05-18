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18 Mayıs 2018 12:26

ATSO’dan mesleki sertifikasyonda bir ilk

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (MESEM), aşçı mesleğinin ilk versiyonuna ilişkin kriterleri ulusal yeterlilik sistemine kazandıran ve bu versiyonun sertifikasyonu konusunda Türkiye’de yetkilendirilen ilk merkezi oldu.

ATSO’dan mesleki sertifikasyonda bir ilk

18 Mayıs 2018 12:26


ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO olarak mesleki yeterlilik ve yeterliliğin belgelendirilmesi noktasında Türkiye’de birçok ilke imza attıklarını kaydederek, ‘ATSO bünyesinde faaliyet gösteren ATSO MESEM, farklı meslek dallarındaki yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi ve mesleki yeterlilik belgelerinin verilmesi noktasında Türkiye’ye öncü olan çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar birçok ilke imza atarak farklı meslek dallarındaki mesleki yeterlilik kriterlerini belirledik ve yaptığımız sınavlar sonucunda farklı alanlarda Türkiye’nin ilk mesleki yeterlilik belgelerini verdik. Bu çalışmalarımızı aşçı ve kahve bar görevlisi (Barista) meslek dalları ile sürdürdük ve bugün ATSO MESEM bu alanlarda akredite edilmiş ve yetkilendirilmiş ilk merkez konumundadır’ dedi.



ATSO’dan ulusal mesleki yeterlilik sistemine katkı


Başkan Çetin, “Aşçı mesleğinin ilk versiyonunda da ATSO MESEM Türkiye’nin ilk yetkilendirilen merkezi olmuştur. Son çalışmamız ile birlikte Aşçı Rev.00 mesleğinin ulusal yeterlilik kriterlerini AKTOB ile birlikte güncelledik, ayrıca Aşçı Rev.01 mesleğinde mesleki yeterlilik belgesi veren Türkiye’nin ilk merkezi olarak belgelendirme faaliyetlerini sürdürüyoruz” diye konuştu.




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