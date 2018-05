ATSO bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Portakal Atölyesi işbirliği ile gerçekleştirilen Avrupa Günü, Perge Antik Kenti’nde ATSO Meclis Üyeleri, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve Antalya’da Erasmus programı ile öğrenim gören yabancı öğrencilerin katılımıyla kutlandı.

2018 Avrupa Birliği Kültürel Miras yılı ve Antalya’da ilan edilen “Perge Yılı” çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Avrupa Takımı konuşmacısı Prof. Dr. Erol Nezih Orhon, katılımcılar ile birlikte Antalya’nın önemli kültürel miraslarından birisi olan tarihi Perge Antik Tiyatrosu’nda kültürel miras üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Sohbetin ardından katılımcılar rehberler eşliğinde antik kenti gezdiler.

Kampanyaya destek

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Valiliği tarafından ilan edilen “Perge Yılı” ve “Avrupa Kültürel Miras Yılı” kapsamında “Perge Sütunlarının Ayağa Kaldırılması” kampanyasına destek olmak amacıyla 1 Adet Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve 3 Adet Antalya Ticaret ve Sanayi Odası adına olmak üzere toplamda 4 adet sütunun ayağa kaldırılması için sponsor olunacağını açıkladı.

Çetin’den Çağrı

Davut Çetin, iş dünyasına çağrı yaparak, “Her işadamı, her otel, her fabrika en az bir sütunu ayağa kaldırmalıdır” dedi. Antalya halkının da kampanyaya destek vermesi gerektiğini belirten Davut Çetin, “Valimiz turizmde Perge yılı kampanyası başlattılar. Bu kampanyayı çok önemsiyorum. Perge sadece ilimizin değil, Türkiye’nin en önemli tarihsel miraslarından birisi. Perge’de sütunların ayağa kaldırılması için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Her işadamı, her otel, her fabrika en az bir sütunu ayağa kaldırmalıdır. Antalya halkının da bu kampanyalara katılımını sağlamalıyız. Oda olarak üyelerimiz adına sponsorluk yaparak örnek olmak istedik. Tüm üyelerimizi ve hemşehrilerimizi kampanyaya destek vermeye davet ediyorum” ifadesini kullandı.

Avrupa Günü

Avrupa Birliği’nin kuruluş yıl dönümü olarak görülen “Avrupa Günü” 1985 yılından itibaren AB üyesi ve aday ülkelerde kutlanmaktadır. Bu yıl 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları kapsamında, AB Türkiye Delegasyonu koordinasyonunda 20 ilde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezleri tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.