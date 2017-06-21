ATSO’dan Tehlikeli Mesleklere “Mesleki Yeterlilik Belgesi”

Ş. ve ATSO işbirliğinde belge zorunluluğu bulunan mesleklerdeki ilk belgeler sınavda başarılı olanlara törenle takdim edildi.

TOBB MEYBEM A.Ş. ile ATSO arasında, belge zorunluluğunun bulunduğu 19 meslekte mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarını gerçekleştirilmesine yönelik imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 42 kişi Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, TOBB MEYBEM A.Ş. ve ATSO MESEM işbirliğinde gerçekleştirilen asansör, inşaat ve metal sektöründe yer alan belge zorunluluğunun bulunduğu 19 meslekten asansör bakım onarım, çelik kaynakçısı, metal saç işleme, sıvacı, duvarcı, seramik karo kaplamacısı ve inşaat işçisi sınavlarına katılan toplam 70 kişiden 42 kişinin sınavlarda başarılı olarak mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandığını bildirdi.

Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun bulunduğu 19 meslekte sınav başvuru taleplerinin ATSO MESEM tarafından toplandığını, teorik ve uygulamalı sınavların yetkilendirilmiş belgelendirme merkezi olan MEYBEM A.Ş. tarafından Antalya’da ATSO’nun koordinasyonunda gerçekleştirildiğini ifade etti.

500 TL idari para cezası var

Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, inşaat sektörünün de içerisinde yer aldığı 40 meslekte, Asansör alanındaki mesleklerin de dâhil olduğu 8 meslekte “Mesleki Yeterlilik Belgesi” ya da “Ustalık Belgesi” olmayan kişilerin çalıştırılamayacağını, çalıştırılması ve bunun tespitinde işletmeye kişi başı 500 TL idari para cezası uygulanacağını vurguladı.