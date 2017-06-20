ATSO’dan Türkiye’de bir ilk

Türkiye’de ilk defa böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. ATSO Etik Üye belgesi ve logosu bir ticaret ahlakı belgesidir. Bu belgeyi alıp, işyerine asan işadamı, etik kurallara imza atmıştır. Bu belgeye sahip olan işyerlerimiz müşterisinin haklarına, sektörün ve Antalya’nın itibarına saygılı olacağını taahhüt etmiştir” dedi.

ATSO’nun Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye’de ilk defa bir ticaret ve sanayi odasının etik belgesi verdiğini söyledi. Çetin, “Bugün ilk etik belgelerimizi vereceğiz. Türkiye’de ilk defa böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. ATSO Etik Üye belgesi ve logosu bir ticaret ahlakı belgesidir. Bu belgeyi alıp, işyerine asan işadamı, etik kurallara imza atmıştır. Bu belgeye sahip olan işyerlerimiz müşterisinin haklarına, sektörün ve Antalya’nın itibarına saygılı olacağını taahhüt etmiştir” diye konuştu.

“Gerek 15 Temmuz şehitleri gerekse bütün Türkiye ağır bedel ödedi”

Konuşmasında Ramazan ayında terörle mücadele ederken şehit olan güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet dileyen Çetin, “Batman’da terör saldırısında şehit olan Aybüke öğretmeni sevgi ve saygıyla anıyorum. Bir başka önemli konu FETÖ ile mücadele konusudur. Önümüzdeki ay 15 Temmuz’un yıldönümü, bugünden demokrasi uğruna şehit düşen insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, 15 Temmuz hain darbesi içinde olan herkesi lanetliyorum. Gerek 15 Temmuz şehitleri gerekse bütün Türkiye ağır bedel ödedi, hepimiz büyük travma yaşadık. Maalesef, bir yıl sonra halen hepimizin, bütün kamuoyunun bu mücadele ve yargılama süreçleri hakkında cevapsız soruları var. Meclis araştırması basında yer alan konulara bir şey eklememiştir. Darbe cuntasını, siyasi ayağını, Devletin içinde, silahlı kuvvetlerin içinde bu kadar örgütlenmenin nasıl olduğunu halen tam olarak açıklığa kavuşmuş değildir. Bu kadar bedelden sonra bu mücadele bütün yönleriyle şeffaf olmalı, kamuoyu vicdanı tatmin edilmeli, Devlet bütün çetelerden temizlenmeli, her tür darbeye karşı demokratik kurumlar ve hukuk devleti güçlendirilmelidir” dedi

“Toplumda öfke ve şiddet sorunu sürekli artıyor”

Toplumdaki öfke ve şiddet sorununa sürekli dikkat çektiğini ifade eden Başkan Davut Çetin, son günlerde bu tür olayların giderek artmaya başladığını söyledi. Çetin, “Bir milli futbolcumuz öfkeyle saldırıp, küfürler ediyor, sonra pişman olmadığını açıklayıp, Umreye gidiyor, kimse bir şey söylemiyor. Bir eski milli futbolcu çek-senet mafyasıyla ilişkiden denetimli serbestlikle yargılanıyor. Antalya’da oynanan Göztepe-Eskişehirspor maçında stadyuma sokulmaya çalışılan yasak maytap ve meşaleler, bir yangın çıksa korkunç şeyler olabilirdi. Bunlardan daha vahim olaylar da var. Bir ilçemizde bir çocuk cinayeti duyulunca halk binaya hücum ediyor, insanlar yargılamadan cezayı vermek, zanlıları linç etmek istiyorlar. Sakarya Hendek’te yüzlerce kişi bir kavga nedeniyle Suriyelilere saldırıyor. Halk artık kendisini polis, savcı, hakim ve infaz memuru yerine koyuyor. Ankara’da bir tartışmada MP5 silah çekiliyor. Düzce’de bir başka kişi MP5 silahla tweet atıyor, sonra kuru sıkı olduğu söylenip bırakılıyor. Danıştay saldırısı sanığı, şubat ayında kardeşini öldürüyor, geçen hafta da Kadıköy’de kalaşnikofla otomobil galerisi tarıyor. DAEŞ üyesi oldukları için savcının ceza istediği sanıkların yurtdışı yasağı ve denetim koşuluyla tahliye edildiği yazılıyor, fakat ayrıntılı bir açıklama yapılmıyor. Bu gelişmeler kesinlikle hafife alınamaz, yarın öyle olaylar ortaya çıkar ki, ülke olarak altından kalkamayız” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de demokrasi ve adalet darbeler yüzünden çok yara aldı”

Türkiye’de demokrasinin ve adaletin darbeler yüzünden çok yara aldığını dile getiren ATSO Başkanı Davut Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı bir şiir yüzünden hapis yatmıştır. O ceza nasıl yanlışsa, bugün de yazdığı yazı nedeniyle insanların tutuklu yargılanması yanlıştır. Demokratik protestolar terör suçuyla aynı kefeye konulmamalıdır. Protesto gösterisi bir haktır, insanlara sesini duyurma, yönetime ise talepleri duyma imkanı verir. Muhalefet partileri, sivil toplum veya toplumun bir kesimi demokratik protesto hakkını kullanabilmeli, anlaşmazlıklar diyalog ve uzlaşmayla çözüme kavuşturulmalıdır. Hükümet ve muhalefet arasında diyalog hiçbir zaman kesilmemelidir. Herkesin aynı fikirde olması mümkün ve gerekli değildir, önemli olan herkesin özgürce fikrini söylemesi, bunların basında yer alması ve herkesin karşıdakinin fikrine saygı göstermesidir. Toplumun bilgilenme ve haber alma özgürlüğü korunmalıdır. Küresel bir internet ansiklopedisi olan Wikipedia’ya erişim yoktur. Dünyanın okuduğu şeyleri biz okuyamıyoruz. Bunun ülkeye faydasını anlamak zordur. Wikipedia’da bir maddeye itiraz varsa, bu zaten sayfanın sonunda belirtilmektedir. Bu devirde böyle yasaklamalar Türkiye gibi güçlü bir devlete, demokrasimize uymamaktadır. Bütün bu konularda artık normalleşme sağlanmalıdır.”

“İlk çeyrek büyümesi yüzde 5 oranıyla beklentilerden yüksek gerçekleşti”

Ekonomide son dönemde çok olumlu gelişmelerin yaşandığını söyleyen Başkan Çetin, bardağın hem dolu hem boş tarafına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Davut Çetin, “Geçen hafta ilk çeyrek büyümesi yüzde 5 olarak açıklandı. Borsa endeksi 100 bine çıkmıştır. Dolar 3,50 TL civarında seyretmektedir. Mayıs ayında borsaya ve tahvile 3 milyar dolardan fazla yabancı sermaye girişi oldu. İşsizlik oranı şubatta yüzde 12,6’dan, martta yüzde 11,7’ye inmiştir. Geçen yıla göre ilk 5 ayda otomobil ihracatı yüzde 54 artmıştır, iç piyasa düşmesine rağmen üretim artışı yüzde 41’dir. İlk 4 ayda beyaz eşya üretimi 9 milyon 300 bindir. İç piyasa satışı 3 milyona, ihracat 6 milyona yakındır. İçeride satışlar geçen yıla göre yüzde 37 artmıştır. Böylece ilk çeyrek büyümesi yüzde 5 oranıyla beklentilerden daha yüksek gerçekleşmiştir. Bu veriler elbette çok olumludur ve ekonomiye olan güveni artırmıştır” dedi.

“En büyük 500’ün AR-GE harcamaları 3,4 milyar liradan 2,8 milyar liraya indi”

En büyük 500’de AR-GE harcaması yapan sanayi işletme sayısının 239 olduğunu dile getiren Çetin, 2016 yılında en büyük 500’ün AR-GE harcamaları 3,4 milyar liradan 2,8 milyar liraya indiğini belirtti. Çetin, “En büyük 500 sanayi işletmemizin AR-GE harcaması 1 milyar doları bulmuyor. Dünyada Volkswagen AR-GE’de 1 numara 13 milyar dolar harcıyor, Samsung’da 13 milyara yakın, bütün Türkiye olarak, biz 7 milyar dolardayız. Eğer veri doğruysa, en büyük 500 sanayi şirketimizin yarısının AR-GE yapmaması konuşulması gereken bir konudur. Bir işletme tek başına AR-GE yapamıyorsa, birkaç işletme ortak AR-GE faaliyeti yürütmelidir” ifadelerine yer verdi.

“Antalya’da yaz ve kış istihdam farkı 100 bindir”

Son günlerde istihdam desteğiyle SGK’ya kayıtlı istihdamın 1 milyon 400 bin arttığını dile getiren ATSO Başkanı Davut Çetin, “Bunun yüzde 10’unun Antalya’dan kaynaklandığı, İstanbul’dan sonra Antalya’nın geldiği açıklandı. Biz daha önce turizm nedeniyle bizim bu sayıya ulaşacağımızı söylemiştik. SGK verileri açıklamadığı için detayları göremiyoruz. Antalya’da zaten normalde yaz ve kış istihdam farkı 100 bindir. Mevsimsel istihdamın öne çekilmesi bu konuda katkı yapmıştır. Sonuç olarak, ekonomi 2016’ya göre doğal olarak daha iyi gitmektedir, bununla birlikte yatırım ve genç istihdamı cephesinde sorunlar bitmiş değildir. Kayıtdışılık, enflasyon, işsizlik, cari açık, sanayi yatırımlarının zayıflığı gibi sorunları unutmayalım” diye konuştu.

“Bankaların karları 2015’te 24 milyara yakınken, 2016’da 34 milyar oldu”

Ticari kredilerin yılsonundan bu yana 138 milyar lira arttığını söyleyen Başkan Davut Çetin, konuşmasını şöyle sürdürerek,

“Kobi kredileri 4 ayda 47 milyar TL artmıştır. 138 milyar ticari kredinin 90 milyarı büyük şirketlere gitmiştir. Bu kredilerin bir kısmı yatırıma gitseydi daha iyi olurdu. Faiz oranlarındaki gelişmeye bakarsak, 6 ayda, enflasyon ve mevduat faizleri artarken, konut kredisi faizleri sabit tutuluyor, ticari kredi faizleri ihtiyaç kredisine yakın düzeyde kalıyor. Çok önemli bir konu daha da bankalarımızın rekor kar artışları kaydetmeye devam etmesidir. Bankalarımızın karları 2015’te 24 milyara yakınken, 2016’da 34 milyar oldu. Geçen yıl 3 ayda 14 milyardı, bu yıl 3 ayda yüzde 67 artışla 23 milyara ulaştı. Faiz gideri artışı yüzde 9,5, faiz geliri artışı onun iki katı yüzde 19’a yakın. Kredilerden alınan ücret ve komisyonlar yüze 25,5 artmış. Bu konular hiç gündemde kalmıyor, oysa reel sektörün desteklenmesi yönünde atılacak adımlar olduğu görülmektedir.”

“Turizmde Antalya sezona Türkiye’den daha iyi başladı”

Turizmde Antalya’nın sezona Türkiye’den daha iyi başladığını ifade eden Başkan Davut Çetin, “Türkiye’ye gelen turist sayısı ilk dört ayda geçen yıl ile aynı düzeyde kalmıştır. İstanbul’a gelen turist sayısı nisan ayında geçen yılın yüzde 5 gerisindedir. Antalya’da ise Nisan ayında yüzde 38, Mayıs ayında yüzde 65 artış kaydetmiştir. Son günlerdeki eğilim devam ederse 6 ayda geçen yıla göre yüzde 50 artış göreceğiz ve yılı 9 milyonlar düzeyinde tamamlayabileceğiz. Bunu söylerken hemen şunu da kaydedelim, 2015’e göre yüzde 25, 2014’e göre yüzde 30 gerideyiz. Bu nedenle geçen yıldan iyiyiz, fakat turizmde ve ticarette yüzlerin gülmesi zaman alacaktır” dedi.

“Turizmde Rusya’yı kazandık, Avrupa’yı kaybettik”

Turizmde Rusya pazarını geri kazandıklarını ancak Avrupa pazarını kaybettiklerini söyleyen ATSO Başkanı Davut Çetin, Mayıs ayında Almanya’daki gerilemenin yüzde 41 olduğunu belirtti. Çetin, “2015’te Almanya’dan ziyaretçi sayısı 3 milyondu. Geçen yıl 2 milyona düştü ve bu yıl düşüş devam ediyor. 2015’e göre Batı Avrupa ülkelerindeki pazar kaybımız 2,5 milyonu aşacak gibi görünmektedir. Temmuz, Ağustos aylarında son dakika satışları artarsa biraz daha iyi olacaktır. Bizim oturup kendi evimizi, kapımızın önünü süpürme zamanıdır. Geçen yıl hayatta kalmaya çalıştık, artık daha soğukkanlı bir biçimde geleceği konuşmalıyız” şeklinde konuştu.

“Türkiye Festivali’ni Avrupa’da da düzenlemeliyiz”

Geçen hafta Rusya’da Bakanlık tarafından Türkiye festivali düzenlendiklerini dile getiren Başkan Çetin, “Bazı kentlerimizle birlikte Antalya olarak biz de yer aldık. Bu festival bir kültür festivali gibi organize edildi ve Rus halkı tarafından güzel ilgi gördü. İlgiyi zaten havalimanında, uçaklarda gördük. Bu festivalin Avrupa ülkelerinde de düzenlenmesinin yararlı olacağı görüşündeyiz. Festival için valimiz çok çaba harcamıştır, kendilerine teşekkür ediyoruz. Sadece belediye başkanlarımızın katılamaması üzüntü verici olmuştur” dedi.

“İlk etik belgelerimizi vereceğiz”

Türkiye’de ilk defa bir Ticaret ve Sanayi odası meclisinde etik belgelerinin verildiğini dile getiren Başkan Davut Çetin, “Bugün ilk etik belgelerimizi vereceğiz. Etik kurul çalışmalarını tamamladı, komitelerimizi bilgilendirdik, ilk başvurular komitelerimizden geldi, bunlar değerlendirildi ve ilk belgeler düzenlendi. Komite başkanlarımız ve üyelerimiz zaten sektörlerinde ticaret ahlakını koruması gereken, örnek olması gereken kişilerdir, dolayısıyla komite başkanlarımız ve üyelerimizden başlamaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye’de ilk defa böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. Bugün billboardlarla, sosyal medya ile duyuruya başlıyoruz. Henüz duyuru yapmadan, üyelerimizden talepler gelmeye başladı. ATSO Etik Üye belgesi ve logosu bir ticaret ahlakı belgesidir. Bu belgeyi alıp, işyerine asan işadamı, etik kurallara imza atmıştır. Bu belgeye sahip olan işyerlerimiz müşterisinin haklarına, sektörün ve Antalya’nın itibarına saygılı olacağını taahhüt etmiştir. Bu belgeler komitelerimizin olumlu görüşü ile verilmektedir. Haklı bir şikayet olduğunda Etik kurulumuz inceleme yapacak ve belgeyi geri alacaktır. Etik üye belgesi alan işyerlerini sektör sektör ilan edeceğiz. Böylece bu belgeyi alan işyerlerinin reklamını yapmış olacağız, belgesi iptal edilen olursa onun için de olumsuz reklam olmuş olacaktır” diye konuştu.

“Antalya Alışveriş Festivali’nin ikincisine 7 Temmuz’da başlayacağız”

Antalya ticaretine destek için başladıkları Antalya Alışveriş Festivali’nin ikincisine 7 Temmuz’da başlayacaklarını söyleyen Çetin, “Yine aynı konseptle 77 gün sürecek, 7 otomobil vereceğiz. Bu yıl yine Antalya Tanıtım A.Ş. organizasyonu yapmaktadır. Oda olarak Tanıtım A.Ş’ye en büyük desteği sağlıyoruz, bütün kurum ve kuruluşlardan da destek bekliyoruz. Alışveriş Festivalinde sektör ayrımı yapmadık, AVM-çarşı ayrımı yapmadık, ATSO üyesi veya değil ayrımı yapmadık. Bu Antalya’nın festivalidir, herkes katkı yapmalıdır. Bir sözüm de bütün üyelerimize ve esnafımızadır. Antalya’da ticaret yapmak, sadece hak değil, aynı zamanda sorumluluktur. Bir caddenin canlanması oradaki işyerlerinin, esnafın da katkısıyla olur. İşadamlarımız, esnafımız sokağın, caddenin, sektörün, Antalya’nın iyiliğini düşünmeli ve gereğini yapmalıdır” dedi.

“41 üyeye etik üye belgesi verildi”

Başkan Davut Çetin’in konuşmasının ardından ATSO Meslek Komitesi Başkanları ve disiplin kurulu üyelerinden oluşan 41 şirket temsilcisi “Etik Üye Belgesini” aldı.