ATSO'nun “E-Ticarete İlk Adım” programı başlıyor

Programın ilk etkinliği kapsamında, 20 Kasım Salı günü Akra Otel'de Global Dönüşüm Kurucusu Başar Ceylan, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, N11 Lojistik ve Bölge Yönetimi Direktörü Ramazan Altınay, Gittigidiyor Satıcı Gelişimi Müdürü Görkem Öztürk'ün yanı sıra, e-ticaret yapan Antalya firmaları tecrübelerini katılımcılar ile paylaşacaklar.

ATSO Başkanı Davut Çetin, “E-ticarete İlk Adım Programı” kapsamında Antalya firmalarına eğitim ve danışmanlık hizmetleri vereceklerini belirterek, “Program kapsamında dünyanın ve ülkemizin en önemli e-ticaret firmalarından AliBaba, GittiGidiyor, Hepsiburada, ve N11 gibi firmaların yöneticilerini Antalya firmalarıyla buluşturacağız. Programı tamamlayan firmalarımız, online satış yapabilecek bilgi ve beceri ile donanmış olacaklar. İnanıyorum ki; önümüzdeki süreçte çok sayıda Antalya firmasının e-ticaret başarılarını konuşuyor olacağız” dedi.

İşletmelerin internet ortamında olmaları zorunluluk

Hızla dijitalleşen dünyada ticaretin yapısının da değiştiğini vurgulayan Çetin, “Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar e-ticareti bilmeyen, bugüne kadar yapmamış ya da bu işi çok daha iyi yapmayı hedefleyen üyelerimize yönelik olarak ‘e-ticarete ilk adım' programını başlatıyoruz. Artık müşteriyi kolundan tutup dükkâna çekme dönemi kapandı. İşletmelerimiz e-ticaretle tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya mal satmayı hedeflemelidir. İşletmelerin internet ortamında olmaları bir zorunluluk haline geldi. Bu adaptasyonu sağlayamayanların yaşama şansları kalmayacak.”

Çetin'den Antalya Firmalarına Davet

“E-Ticarete İlk Adım Projesi Lansman Toplantısı”nın 20 Kasım 2018 tarihinde Akra Otel'de düzenleneceğini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, “E.ticaret Çağı Dergisi Yayın Yönetmeni Ümit Öncel'in moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte; Global Dönüşüm Kurucusu Başar Ceylan, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, N11 Lojistik ve Bölge Yönetimi Direktörü Ramazan Altınay, Gittigidiyor Satıcı Gelişimi Müdürü Görkem Öztürk'ün yanı sıra, e-ticaret yapan Antalya firmalarının da tecrübelerini katılımcılar ile paylaşacaklar. E-ticareti hedefleyenler için ufuk açıcı bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Başta üyelerimiz olmak üzere konuya ilgi duyan herkesi bu etkinliğimize davet ediyoruz” dedi.