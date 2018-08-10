Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 12:46

AÜ Destekleme Vakfı Üniversite Laboratuvarını yeniliyor

Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Üniversite Destekleme Vakfı arasında Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarlarının yenilenmesi için protokol imzalandı.

AÜ Destekleme Vakfı Üniversite Laboratuvarını yeniliyor

10 Ağustos 2018 12:46


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Odası’nda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Üniversite Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç ile idari ve akademik yetkililerin katılımıyla protokol imzalandı.


Rektör Ünal, “Üniversitemizin Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarlarında yapılacak tadilat çalışmasına verdikleri destekten dolayı Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç nezdinde tüm vakıf üyelerine teşekkür ediyorum. Projenin en kısa zamanda tamamlanarak önemli bilimsel çalışmaların yapılacağı laboratuvarımızın bir an önce hizmete girmesini temenni ediyorum” diye konuştu.


Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç ise, “Akdeniz Üniversitesi’nde şimdiye kadar birçok projeye imza attık. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarları projesi en çok kıymet verdiğimiz projelerden birisi oldu. Tamamlandığı zaman Türkiye’de örnek olacak bir laboratuvar ortamı oluşturmuş olacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç