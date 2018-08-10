AÜ Destekleme Vakfı Üniversite Laboratuvarını yeniliyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Odası’nda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Üniversite Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç ile idari ve akademik yetkililerin katılımıyla protokol imzalandı.

Rektör Ünal, “Üniversitemizin Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarlarında yapılacak tadilat çalışmasına verdikleri destekten dolayı Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç nezdinde tüm vakıf üyelerine teşekkür ediyorum. Projenin en kısa zamanda tamamlanarak önemli bilimsel çalışmaların yapılacağı laboratuvarımızın bir an önce hizmete girmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç ise, “Akdeniz Üniversitesi’nde şimdiye kadar birçok projeye imza attık. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarları projesi en çok kıymet verdiğimiz projelerden birisi oldu. Tamamlandığı zaman Türkiye’de örnek olacak bir laboratuvar ortamı oluşturmuş olacağız” dedi.