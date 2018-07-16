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16 Temmuz 2018 11:13

AÜ Destekleme Vakfından bilgisayar desteği

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Enformatik Bölüm Başkanlığı’na Antalya Üniversite Destekleme Vakfı desteği ile bilişim teknolojileri kapsamında kullanılmak üzere Bilgisayar Laboratuvarı kazandırılıyor.

AÜ Destekleme Vakfından bilgisayar desteği

16 Temmuz 2018 11:13


Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından yapılacak bilgisayar bağışına ilişkin Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Odası’nda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç, Enformatik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fırat Yücel ile idari ve akademik yetkililerin katılımıyla protokol imzalandı.


AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Üniversitemizde bilişim teknolojileri alanında verilen dersleri yürüten Enformatik Bölüm Başkanlığımıza Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından son teknolojilerle uyumlu 51 bilgisayardan oluşan bir laboratuvar bağışlandı. Baş döndürücü hızla ilerleyen teknolojiyi yakından takip etmede ve öğrencilerimizi son teknoloji ile yetiştirmede önemli bir katkı sağlayacak bu bilgisayar laboratuvarı için Vakıf Başkanı Tunç Uluç nezdinde tüm vakıf üyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Üniversiteye yeni bina kazandırdıkça teknolojik donanıma da ihtiyaç doğduğunu söyleyen Rektör Ünal, bilgisayarların öğrenci eğitiminde kullanıldığı için diğer yatırımlar kadar önemli ve ömür boyu kalıcı bir destek olduğunu sözlerine ekledi.


Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç ise, “Akdeniz Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ve öğrencilere destekten bina, altyapı ve teknolojik imkanlara kadar her türlü ihtiyacında her zaman yanındayız. Enformatik Bölüm Başkanlığı’na bağışladığımız bu bilgisayarlar da öğrencilerimizin gelişimi için oldukça önemli. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.




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