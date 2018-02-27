AÜ Devlet Üniversiteleri içinde ilk 5’te

sırada yer aldı.

DÜS raporunda, YÖK’ün kullandığı kriterlere göre devlet üniversitelerinin 2018 akademik performansı açıklandı. Akademisyenlerin bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte proje, araştırma ve yayınlarını desteklemek amacıyla verilen akademik teşviklerde, devlet üniversiteleri arasında Akdeniz Üniversitesi beşinci oldu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, dünya çapındaki seçkin üniversiteler ile yarışabilir düzeye gelinmesinde araştırmanın önemine değindi. Ünal, “Araştırma kültürünün hakim kılındığı bir üniversite dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir. Bu amaçla Üniversitemizde araştırma ve geliştirme kültürünün içselleştirilmesi, bilimsel yayın, proje, patent ve atıf sayılarımızın arttırılması için öğretim üyelerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Yayın sayısının artmasına katkı sağlayacak şekilde teşvik edici politikalarla Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde bir araştırma merkezi olması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu gayretlerimizin sonucu olarak pek çok sıralamalarda üst sıralarda yer alıyoruz” dedi.

Elde ettikleri başarılarda akademik ve idari personelin katkısının çok büyük olduğunu söyleyen Rektör Ünal, “Gerek akademik ve idari kadromuzla, gerekse öğrencilerimizle daha çok çalışarak üniversitemizi her alanda daha üst sıralara taşıyacağız. Emekleri için tüm Akdeniz Üniversitesi mensuplarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.