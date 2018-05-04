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04 Mayıs 2018 14:57

AÜ Güvenlik personeline eğitim

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güvenlik ve Koruma Şube Müdürlüğü personeline yönelik hizmet içi eğitim kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Eğitimi gerçekleştirildi.

AÜ Güvenlik personeline eğitim

04 Mayıs 2018 14:57


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nilgün Akgün tarafından verilen eğitimde güvenlik görevlilerine; kampüs giriş çıkış noktalarında araç takiplerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği, güvenlik kontrol listeleri ve tehlikeli madde taşınmasına dair yapılan anlaşma maddeleri hakkında bilgiler aktarıldı.


Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Özgür Altuntaş, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim almaları amacıyla kampüs güvenliğini sağlayan güvenlik personeline yönelik hizmet içi eğitimlere devam edeceklerini belirtti.




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